Las Kardashian anuncian el final de su reality tras 14 años y 20 temporadas:

La familia ha emitido un emotivo comunicado a través de Instagram. Pero ¿cuáles han sido los motivos reales de esta decisión?



"Hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial. Estamos más que agradecidos con todos ustedes, que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos que hemos tenido", anunciaba la familia de las Kardashian tras 14 años y 20 temporadas, anunciando el fin de su 'docu reality'. Pero... ¡podría no ser definitivo! Si sois 'fans' de 'Keeping Up With The Kardashians', tranquilos, puede que no sea el fin verdadero. Parece que tras anunciar la cancelación, se han planteado transformarse.



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'Page Six' ha publicado que la familia Kardashian-Jenner podría ya estar en negociaciones con otras grandes plataformas para seguir adelante con las grabaciones, y todo por un millonario contraro... ¿Aceptará Amazon, Netflix, HBO...? Y cuidado que esto no es todo, y es que las Kardashian se plantean, incluso, crear "su propia plataforma de medios".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, la familia ha querido negar las especulaciones que apuntaban a que la precipitada decisión de terminar el programa había sido tomada tras la amenaza de Kim, Kourtney Kardashian y Kylie Jenner de abandonarlo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gran parte del clan estaría pasando un mal momento con la decisión, según han contado ellas mismas y fuentes cercanas al mencionado medio. Khloé Kardashian y Soctt Disick, pareja de Kourtney, estarían realmente tristes por poner fin a este gran proyecto familiar, en el que se embarcaron hace 14 años. Así que nada, a sonreír de nuevo que puede que volváis muy pronto.

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € 6 botellas recargables de gel hidroalcohólico Ulife Mall 7,99 € Botella de agua KollyKolla 16,79 € Riñonera Fringoo 12,83 € Pañuelos Kleenex 1,92 €

Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io