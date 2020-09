Estela Grande habla del estado de su corazón

Estela Grande habla de su relación con Juan Iglesias: ¿Están o no saliendo? La modelo ha compartido una fotografía junto al futbolista que, sumada a varias pistas que nos han dejado a la red, podría confirmar que están saliendo. Sin embargo, ella misma se ha encargado de desmentirlo.

"Por ahora", así lo señala ella misma, "no tengo nada". Así confiesa Estela Grande que sigue soltera tras su separación de Diego Matamoros, y es que aunque asegura "estoy abierta al amor, soy muy joven" y que no pretende "hundirse" ni tirar la toalla, asegura que de momento está sola y así quiere estar. Es más, está cambiando su casa y tiene claro que no va a compartir esa casa con nadie, "en mi casa solo quiero estar yo por ahora". Ha sido en su última aparición pública, durante la fashion week de Madrid, donde ha declarado que el divorcio sigue en trámite y sin haberse firmado aún, "yo quiero que sea lo más rápido posible, por ahora sigue todo igual", y eso que Diego Matamoros ha iniciado una nueva relación con Carla Barber que parece ir viento en popa, a la que, por cierto, Estela les desea "todo lo mejor": "Si él está feliz yo me alegro".



Ella confiesa encontrarse "muy bien, estoy muy contenta". Ahora empieza septiembre, la vuelta al cole, y para ella está siendo "bastante ajetreada": "Tengo mucho trabajo, estoy reformando mi casa… entonces bueno, muy muy ajetreada, con la cabeza súper liada, pero bueno, muy contenta". Y la casa no es lo único nuevo en su vida, ¡también el coche! "Tenía muchas ganas de tener un cochecito nuevo, así que muy bien".





gtres

Ha aprovechado para dejar claro, una vez más, que no está saliendo con Juan Iglesias y que solo son amigos.

