Anabel Pantoja es la primera concursante de 'Sola/solo' el nuevo y original reality de Mediaset.

La prima de Kiko Rivera se enfrentará a vivir 24 horas completamente sola y rodeada de cámaras. ¿Lo superará?



Solo quedan unas horas para que arranque 'Sola' la nueva apuesta de telerrealidad de Mediaset cuyas 24 horas se emitirán en exclusiva en la plataforma de pago Mitele PLUS y por aquí ya estamos nerviosos perdidos. La noche del lunes 14 de septiembre Anabel Pantoja se convertirá en la primera concursante de ese novedoso reality donde, por primera vez, un famoso vivirá completamente solo pero rodeado de cámaras a merced de la audiencia que será, junto con la dirección del programa, quien tendrá un papel fundamental en los retos que la sobrina de la tonadillera tendrá que superar. Pero ¿dónde vivirá los próximos días Anabel Pantoja?

Mediaset

Acostumbrada a los lujos y los cientos de metros cuadrados de la casa de Guadalix de la Sierra donde participó en 'Gran Hermano VIP', no sabemos si se agobiará mucho en el mini piso de 'Sola'. La organización ha montado una casa prefabricada dentro de un contenedor azul con pocos metros cuadrados pero muy bien aprovechados y con todo lo necesario para que no falte ninguna comodidad.

Telecinco

Además los decoradores le han dado un toque de estilo nórdico y mucho color para alegrar a su único habitante. Eso sí, las dos paredes laterales con completamente de cristal como si de una pecera se tratara y es que intimidad, lo que se dice intimidad no se prentede que tenga obviamente.

Telecinco

Anabel vivirá los próximos días en un espacio diáfano con una cocina pequeña pero completa donde destaca una nevera roja de lo más cuqui a juego con la barra de desayuno. Pero ojo que al lado de la cocina está el lavabo del baño con un gran espejo también vigilado por cámaras. Veremos a la colaboradora de 'Sálvame' quitándose las legañas y maquillándose por la mañana.

Telecinco

Pero que no cunda el pánico que la ducha y el water están escondidos tras sendas puertas. Son los dos únicos espacios del pisito con privacidad. Al lado de esas puertas, Anabel tiene una pequeña mesa con ordenador y teléfono a modo de despacho.

Telecinco





Y enfrente el salón con su sofá y su correspondiente televisión. Al lado, Anabel Pantoja tiene una pequeña terraza, un espacio exterior donde sentarse y salir a respirar aire....¿puro? Muy puro no porque da al inmenso parking de las instalaciones de Mediaset, nada que ver con el jardín de 'GH VIP'.

Telecinco

Al otro lado, Anabel tiene el dormitorio con otra tele a los pies de la cama y un pequeño gimnasio donde la veremos ponerse en forma. Recordemos que la colaboradora ha prometido intentar perder algo de peso y superar su adicción al chocolate durante el tiempo que dure este reality. ¿Lo logrará?

