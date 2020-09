Todos conocemos a alguien a quien le importa un pepino el look del día, y que se pone lo primero que pille en el armario sin pensar en si pega o no pega y, mucho menos, en si es tendencia. Hay quien la ropa sólo la quiere para taparse, y no sólo ocurre entre el más común de los mortales, sino también en el mundo celebrity, y a las pruebas nos remitimos: esta famosa se dejó ver de esta guisa por las calles de Nueva York. Y sí, va en pijama y en zapatillas de andar por casa. No sabemos lo limpia que estará la Gran Manzana, pero desde luego a esas pantuflas les va a hacer falta un buen 'fregao' antes de entrar en casa... ¿De quién hablamos?

Gtres

Pues ni más ni menos que de Drew Barrymore. Vale, la actriz de '50 primeras citas' y 'E.T.' no es que destaque por su estilo, y pocas veces la hemos visto en las listas de mejor vestidas cuando hay algún evento celebritero, como los Oscar o los Emmy, pero una cosa es eso... ¡y otra salir a la calle con estas pintas! Lo único que le podemos aplaudir a Drew es que, para ir sin arreglar, lleva unas ondas divinas en el pelo, y a los pies unas de las zapatillas más cómodas creadas por la Humanidad: las Ugg Scuffette.

Gtres

¿Son bonitas? Bueno, allá los gustos de cada uno. ¿Son cómodas? 100%. No hay más que ver que la Barrymore no se las quita ni para salir de casa, y desde luego este invierno, con ese pelito, nos van a venir fetén...

