Ana Rosa Quintana ha vuelto de vacaciones con una renovación total de imagen: corte, color, peinado y rostro rejuvenecido.

ha vuelto de vacaciones con una renovación total de imagen: Un nuevo look que la presentadora combinó con una sencilla camisa blanca.

Ana Rosa Quintana ha empezado el curso con energías renovadas y estrenando nueva imagen. La presentadora de la mañana de Tele 5 apareció en plató con un look que no ha dejado indiferente a nadie. Se ha apuntado al flequillo corto y recto que ya habían comenzado a lucir otras celebrities como Charlene de Mónaco, o ya en territorio nacional la actriz María León y la cantante Aitana. La presentadora, además, se ha recortado la melena dejándola a la altura de los hombros, completamente lisa, y se ha dado reflejos más claros en el pelo.

Telecinco

Disimula arrugas

El nuevo look de Ana Rosa no sólo dulcifica la expresión sino que disimula las arrugas de la frente, porque se tapan con el pelo. Pero en el caso de la presentadora parece que su aspecto más juvenil no sólo se debe al trabajo de su peluquera de cabecera. Dicen que podría haber aprovechado las vacaciones para hacerse algún retoque estético, ya que tiene el óvalo más definido, la tez más tersa y lisa y los pómulos más prominentes, lo que le da un aspecto algo achinado. Sea lo que sea, el verano parece haberle sentado muy bien.

Daniel Gonzalez GTRES

Sin embargo parece que su nuevo look no ha terminado de convencer a Ana Rosa que, en los días, sucesivos ha ido probando otros peinados diferentes. Y eso que el flequillo está de moda tal y como demostraba también estos días Rita Ora.

A lo 'Ocho apellidos vascos'

Daniel Gonzalez

La descripción de este flequillo, cortísimo y completamente recto por encima o a la altura de las cejas se convirtió en una de las frases más populares de la película 'Ocho apellidos vascos', cuando Dani Rovira describiendo el peinado de Clara Lago dijo: “Lleva cortado el flequillo que parece que le han dado un hachazo”.

Gtres





Un flequillo no solo de película, sino también propio de la realeza como demostraba Charlene de Mónaco hace unos días en Niza donde daba el pistoletazo de salida al Tour de Francia.

