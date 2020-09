Todo lo que ya sabemos sobre la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones'

Desde que nos enteramos de que iba a haber una segunda entrega de 'La isla de las tentaciones', ya estamos deseando verla, y es que si la primera entrega nos dejó con un gran sabor de boca (fue, de hecho, el programa más visto en Cuatro en toda su historia), la segunda también promete. Hace unos días ya conocimos a las parejas que se van a someter a esta prueba de confianza y de amor, y vimos de todo: desde amores de lo más conocidos, como el de la ex gran hermana Marta Peñate y su chico, Lester, hasta tortolitos completamente ajenos a la tele hasta ahora, como Mayka Rivera y Pablo Moya. Pero ¿qué más sabemos hasta ahorba?

De momento, la fecha de estreno sigue siendo un misterio, aunque algunos expertos en tele, y con fuentes fiables, ya apuntan a octubre. El primer debate tendría lugar el domingo 11, o sea que es probable que el pistoletazo de salida se dé el jueves 8, tal y como ha anunciado el periodista Rocco Steinhäuser. ¿Tendrá razón?

Este año, como ya se sabía, no será Mónica Naranjo la encargada de decir aquello de 'hay más imágenes para ti': le ha tomado el relevo Sandra Barneda, que lleva unos meses en República Dominicana con las parejas, alegrándose con ellos y también sufriendo a su lado. No hay más que ver el avance que el programa ya ha emitido para ir calentando motores... Y sí, el enclave es exactamente el mismo: la península de Samaná, llena de resorts de lujo y mansiones con piscina.

De momento, es todo un secreto también si el programa tendrá dos o tres emisiones semanales. Recordemos que durante la primera edición fueron añadiendo emisiones hasta 3 veces por semana entre la gala y los debates, así que si esta vez funciona igual de bien, es probable que continúen con ese cupo, aunque lo que sí es seguro que habrá, mínimo, dos. ¡Estamos deseando que empiece!

