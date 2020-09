Ireland Baldwin ya se ha recuperado de la agresión con violencia que sufrió en un parking a finales de agosto.

ya se ha recuperado de la agresión con violencia que sufrió en un parking a finales de agosto. La modelo se escapa a lucir palmito a la playa siempre que puede.

y no lo vamos a negar. Pero por muy estupenda que estés y mucho tipazo que tengas, tampoco hace falta mostrarlo toooodo el rato. Que alguien se lo comente por favor aque o bien no sabe cómo hacer para lucir palmito, o bien se ha equivocado un poco al elegir el vestuario para salir a la calle. Sea por uno de esos dos motivos o por otro más rebuscado e inexplicable que nuestra imaginación, por disparatada que sea, no alcanza a encontrar,

Gtres

La joven de 24 años caminaba enfundada en un original mini bikini rosa oscuro con estampado de print animal. Eso sí, la parte de arriba le quedaba algo pequeña porque uno de sus pechos trataba de escaparse por debajo. Un look de lo más sexy sí, pero un poco desconcertante para lucirlo en plena calle y no en la playa.

Gtres

Además, Ireland no iba con la cara lavada, sino maquillada a conciencia y con bien de colorete en sus pómulos, algo que tampoco es necesario si tu plan es darte un chapuzón en algunas de las playas de Malibú. Para terminar de desconcertarnos, la novia del músico Corey Harper caminaba con un peto vaquero en la mano. ¿Se le habría olvidado ponérselo?

Gtres

Lo bueno de que la hija de Kim Bassinger se pasee en bikini por la calle, y no en pijama como pillamos el otro día a la actriz Drew Barrymore, es que podemos admirar la cantidad de tatuajes que lleva en su cuerpo. Y es que la modelo e influencer es toda una fan de decorar su piel con tinta, un gusto que comparte con Justin Bieber, el marido de su prima Hailey Baldwin.

