'Mujeres y hombres y viceversa' se ha renovado, y este lunes ha dado el pistoletazo de salida con un presentador de excepción: Jesús Vázquez ha cogido las riendas del espacio después de que Toñi Moreno lo hiciera durante un año y medio al tomarle el relevo a Emma García en noviembre de 2018, y lo cierto es que el gallego se ha desenvuelto como pez en el agua entre tronistas, pretendientas y asesores del amor. Sin embargo, lo primero que ha querido transmitir ha sido un bonito mensaje a sus predecesoras: "Tengo que mandar un beso enorme a Emma y a Toñi. He hablado con las dos y me han dado buenísimos consejos. Me habéis puesto el listón muy alto", ha confesado.

El espacio ha querido contar con caras conocidas del antiguo programa: Nagore Robles; Iván González, que se ha estrenado como asesor, y Violeta Mangriñán, que ha retomado su puesto en el programa después de la cancelación del mismo por la crisis sanitaria. En seguida, Jesús ha presentado a los primeros tronistas de esta nueva generación: Josué Bernal, y otro conocido del programa, Alex Bernardo. Sin embargo, ha sido el primero el que más ha llamado la atención por su voluminoso pelo, algo que le ha servido a Jesús para mandarle un pequeño 'zasca' con cariño a su marido, Roberto: "Yo sé de uno, marido mío, que tiene que estar en casa tirándose de la calva viéndote ese pelazo", ha dicho refiriéndose a su prominente (pero atractiva) calvicie.



Por su parte, Josué se estrena en la tele con cuerpazo de deportista, 25 años y acento malagueño: "Estoy opositando para bombero. me defino como optimista y con buena energía. Cuando me enamoro, lo hago de verdad. Soy muy leal", ha dicho.

Alex, por otro lado es un viejo conocido: pretendió a la ex tronista Carmen y se enamoró de ella... pero no salió bien: "Soy Madrid y tengo 26 años. Busco una persona elegante, divertida y que me quiera", ha confesado, pero él, al menos, tiene una ventaja frente a Josué: "Tengo ese plus de saber cómo tratar a las pretendientas para que no se sientan como me sentí yo".



Nueva temporada, nuevo formato

El programa ha dejado atrás su formato de 'talk show' con pretendientas y tronistas en el plató, y es que ha decidido renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos: ahora, todos convivirán en una casa las 24 horas del día, casi como un reality en el que puede pasar DE TODO. Además, todo ha empezado con citas a ciegas: el tronista podía hablar con ellas a través de la puerta, pero no verlas, y al final eliminar a una antes incluso de conocerla en persona. Desde luego, esto promete, y no ha hecho nada más que empezar...

