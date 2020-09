De todos los colaboradores de 'Sálvame', puede que Chelo García Cortés sea la que menos se ha pronunciado sobre su vida privada, y eso que ha participado en concursos como 'Supervivientes' y ha protagonizado entrevistas en televisión. Sin embargo, sobre sus ideales y opiniones suele ser de lo más reservada... hasta ahora. Ha sido el programa 'El trono de sensaciones', en 8TV (producido por ÉxitoTV y con el presentador Jordi Anjauma a la cabeza), el que ha conseguido que Chelo, por fin, se suelte, y hable sobre sus opiniones más íntimas.

De su vida tampoco es que conozcamos mucho, y aquí sí ha querido hablar de ella: "Soy una niña sin infancia. Sólo recuerdo desde los 7 años ser feliz con mi mamá y papá. Mi madre murió cuando yo tenía 11 y me tuve que convertir en una adulta. Tengo primos y tíos... pero no he crecido en un seno familiar típico", ha confesado.

8TV

Gallega de nacimiento y barcelonesa de adopción, se siente tan catalana como española, aunque por encima del todo, ciudadana europea, por lo que lo de la independencia no va con ella, y se ha mojado sobre este tema también: "Elegí vivir en Barcelona, pero no soy independentista ni voy a ser independentista. Hay que mejorar económicamente Cataluña, pero no pienso entrar con un carnet en Cataluña", ha dejado claro, igual que ha repartido culpas sobre la violencia que se vivió en las calles de Barcelona tras el procès: "La equivocación fue de Rajoy al ser un prepotente pensando que la gente de Cataluña que quería la independencia no iban en serio y que era una broma". Igual también ha confesado su ideología: "Soy de izquierdas y siempre he votado socialistas, aunque no me guste mucho como lo hacen, pero por eso les voto, para poder decirles 'oye, esto no se hace así'".

8TV

Sabiendo eso, tampoco era complicado saber qué opinaba de gente como Santiago Abascal: "es un impresentable, no le daré un minuto de gloria", ha sentenciado.

Tampoco ha tenido reparo en hablar de tauramaquia sí o tauromaquia no: "Yo no voy a los toros porque no me gustan, (pero) no voy a apoyar que se supriman las corridas de toros. Hay muchas familias que viven de ello, y si no le gusta a alguien, que no vaya", ha dejado claro, pero ella tiene razones: tiene amigos y conocidos que trabajan en esa industria.

8TV

Nieta uno de los fundadores del partido socialista en España, e hija de un monárquico, ha sido más cauta a la hora de hablar del rey, pero también justa: "El Rey Juan Carlos no ha huido. Ni siquiera está imputado. Se ha ido a donde ha querido, como ha hecho toda la vida. Lo que ha hecho no es ético, pero tampoco ilícito. Yo en su lugar igual no me habría ido a Abu Dhabi, pero hay gente que sí ha hecho cosas más ilícitas, como Jordi Pujol".

Ya metida en harina, Chelo tampoco se ha cortado al hablar de sus compañeros, e incluso algunos ex compañeros: de Rafa Mora, al que no aguanta, sólo ha dicho que "si lo tienen en el programa, será porqué les sirve"; de Kiko Matamoros que "le gusta meterse con la gente, me da igual que nos diga incultos. Kiko puede leer muchos libros pero Belén Esteban también los lee. Cuando eres culto, no presumes de ello" y hasta de Karmele Marchante, a la que conoce bien pero ya no tiene trato: "No quiero opinar de ella por que es muy fácil hablar y mentir". Vamos, que Chelo ha tenido para todo ¡y para todos!

