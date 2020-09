Danna Ponce habla del gran susto que vivió junto a su novio

La 'influencer' desvela que no le importaría volver a ser madre en el futuro

Pese a haber tomado algunas precauciones, Danna Ponce ha vuelto a 'Mtmad' explicando que ha estado unos días muy preocupada pensando que podía haberse quedado embarazada. La valenciana y su novio, Víctor, han explicado todo lo que han vivido durante este tiempo y cuál ha sido el resultado final de su test de embarazo. La 'influencer' ha reconocido que, a pesar de utilizar un anillo anticonceptivo, tuvo varios síntomas que le hicieron pensar que podría estar embarazada del que sería su segundo hijo. Todo empezó después de que Danna ¡no encontrase el anillo anticonceptivo que llevaba colocado!

Danna Ponce ha explicado que empezó a notar que se le hinchaba mucho la barriga y que tenía fuertes dolores. "Cada día iba a más. Llegó un momento en el que tenía hasta mareos". Sin embargo, nunca pensó que podía deberse a un embarazo ya que ella y su chico toman precauciones siempre. "El problema llegó cuando tuve que quitarme el anillo y no lo encontré".

Sin duda, en ese momentos ambos se asustaron mucho, pero decidieron esperar para ver si le venía la menstrución. "Al ver que no me venía decidimos ir al médico y me dijo que me hiciera una analítica de sangre". Al parecer, según le explicaron, en algún momento se le cayó el anillo. "El médico me reconoció que no era común que eso pasara. No sabía ni cuándo había podido pasar ni dónde ni cómo", ha reconocido Danna.

Tras dos semanas de retraso, la 'influencer' se hizo un test de embarazo que dio negativo. "Al poco tiempo volví al médico y me dijeron que la analítica de sangre también había dado negativa?", ha confesado.

Tras este gran susto, Danna ha confesado que, aunque no estaba en sus planes, si se hubiese quedado embarazada lo hubiese tenido. "Si Víctor fuese más mayor y la relación estuviese más consolidada me gustaría tener un hijo dentro de un año y medio. Con todo esto se me ha despertado un poco el instinto maternal", ha indicado.

Unas declaraciones que no han hecho mucha gracia a su novio. En lo que a él respecta, esperaría un poco más antes de ser padre. "Tranquilo, me ha salido el instinto de querer estar más con mi hija y compartir momentos junto a ella", le ha aclarado.

Desde luego, tras este gran susto, ambos han confesado que estarán más pendientes y tendrán más cuidado con el método anticonceptivo que decidan utilizar.

