¡Ay, qué difícil es esto de la música! Unas veces estás arriba, y otras abajo, y si no que se lo digan a Omar Montes. El cantante de reggaeton lleva una temporada sacando canciones como rosquillas, y aunque algunas han funcionado genial y le han reportado muchas visualizaciones y escuchas en las plataformas de 'streaming', de otras no se puede decir lo mismo. De momento, hace unos días sacaba una con su amigo RVFV tras montar un circo en las redes sociales simulando una pelea para poner los focos sobre él y "publicitar" su nuevo tema, y unos días después ha sacado otra con nada menos que Fabio Colloricchio (amigo y ex compañero de 'Supervivientes') y Sasha Sobhani.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La canción, estrenada el pasado 13 de septiembre, apenas suma poco más de 200.000 reproducciones, y aunque no es una mala cifra para un tema que lleva dos días en YouTube, el 'feedback' de los seguidores no es que sea muy bueno: "Hoy en día cualquiera se cree cantante, qué triste", "Sobra el Fabio ese, qué cuadro", "Esto es 'Alocao' pero con otra letra. Es igual", "Hay un poco de voz en el autotune" o "No sé si es que no estoy acostumbrada a ver a Fabio hacer esos movimientos de mandril en celo o es que bailar no es lo suyo 🤦🏻" han sido sólo algunas de las 'lindezas' que ha recibido en los comentarios...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Cada vez menos apoyo?

Quizá sea pronto para hablar de fracaso en esta colaboración, pero la verdad es que Omar va perdiendo poco a poco los apoyos de algunos de sus fans. Apodado ya como 'Omar Montajes', muchos fueron muy críticos al hacerles creer que se había pegado en plena calle cuando luego resultó ser una "campaña de marketing" para promocionar su tema con RVFV, y este lunes, cuando debía rozar la gloria al ser el protagonista del pantallón de los Cines Callao, en pleno centro de Madrid, para promocionar el single con Fabio y Sasha, lo cierto es que estuvo bastante solo... y a las imágenes nos remitimos:

Omar Montes Instagram

Omar Montes Instagram

La carrera de Fabio tampoco es que termine de despegar: algunas de sus canciones, como 'La isla' o 'Por un segundo' llevan publicadas en YouTube varios meses, y en todo ese tiempo han conseguido prácticamente las mismas visitas que esta colaboración en dos días... ¿habrá sido buena idea esta colaboración?

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io