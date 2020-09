Cada vez que vemos los planes que hacen nuestros famosos, nos damos cuenta de que no estamos hechos de la misma pasta: mientras el resto de los mortales disfrutamos de los pequeños detalles de la vida, otros pueden permitirse lujazos como dejarse un pastón en un bolso o una botella de vino, y los últimos que lo han hecho han sido los Matamoros. Kiko, Laura, Diego y compañía han presumido este lunes de plan familiar, pero no ha sido uno normalito, no: ellos se han ido a disfrutar de la noche madrileña a uno de los mejores restaurantes de la capital.

Gracias a sus cuentas de Instagram hemos podido ser testigos del tren de vida que llevan (y eso que Kiko lleva meses sin trabajar por sus continuos achaques de salud), y aunque ellos no han hecho mención al restaurante en el que han cenado, nosotros, que somos muy avispados, hemos descubierto que se trata del Numa Pompilio, un local de cocina italiana en el Barrio de Salamanca en el que cada plato oscila entre los 35 y los 65 euros. Y puede que a algunos os resulte familiar: aquí es donde Omar Montes celebró este verano su cumpleaños y se dejó la friolera de 100o euros en invitar a sus amigos a comer.

Aquí, la familia ha podido disfrutar de buen vino, buena pasta (los tagliolini, en la foto superior que mostraron en Instagram tenían una pinta exquisita) y, sobre todo, buenos postres, como el tiramisú que se pidieron para compartir y que Diego pretendía comerse él sólo... ¡Ay, no queremos saber lo que se dejaron en el restaurante, que las comparaciones son odiosas...!

Además, parece que todos se llevan a las mil maravillas. De hecho, esa misma tarde Marta López estuvo de visita en la clínica de Carla Barber, a la vez que hemos podido comprobar que, a pesar de sus antiguas guerras internas, Diego y su padre ahora son capaces de sentarse a la mesa y compartir unas risas... ¡Qué bonita estampa!

