Marta López reaparecía por primera en 'Sábado Deluxe' para explicar que no la despidieron sino que “prescindieron de sus colaboraciones”.

La colaboradora, que presume de nueva figura, recriminó duramente a sus compañeros el trato recibido durante su ausencia.

Casi un mes es el tiempo que ha estado Marta López alejada de los platós desde que Mediaset anunciara oficialmente en un comunicado su decisión de no contar más con ella ante su “actitud públicamente irresponsable” con respecto a la crisis del Covid-19. Un tiempo durante el que la colaboradora ha experimentado un gran cambio de imagen que ya se intuía en sus últimas publicaciones en redes sociales, pero que se ha visto realmente ahora que ella ha regresado a los platós. Primero, Marta se sentaba el pasado día 12 en el 'Sábado Deluxe' para explicar que nunca tuvo coronavirus, sino un falso positivo. Y, dos días más tarde, recuperaba de nuevo su silla de colaboradora en 'Sálvame'.

Ahora, este martes 15 de septiembre, Marta López ha regresado también a su puesto de trabajo en 'Ya es mediodía' donde, entre otras cosas, ha aclarado cuántos kilos ha perdido. Y es que la nueva imagen de la empresaria, más estilizada y con el rostro mucho afilado, ha llamado y mucho la atención estos días.

Nada más dar la bienvenida a Marta López, Sónsoles Ónega no podía evitar interesarse por ella al advertir que, aunque está “muy guapa”, reaparecía visiblemente más delgada y quería saber si era fruto de los últimos disgustos. “Sí, he perdido 13 kilos”, explicaba la novia de Efrén que también se apresuraba a aclarar que, a pesar de haber adelgazado tanto está sana y no tiene ningún problema. “Estoy bien de salud”, ha querido matizar.

Pero claro, sus compis del 'Fresh' han querido saber si su corazón también sigue bien de salud, así que no han tardado en preguntarle por Efrén, su nuevo novio, aunque ella se siga resistiendo a calificarlo como tal. “Estoy feliz, yo después de lo que último que me ha pasado no le llamo novio ni nada. Es evidente que estoy con él, nos respetamos muchísimo, estamos muy bien. Somos amigos desde hace 12 años”, respondía Marta.

Precisamente a su 'no novio' dedicaba Marta unas líneas en la publicación que hacía en Instagram con motivo de su regreso a Mediaset. “Gracias @efrenreyero por cuidarme y demostrarme tanto”, escribía la colaboradora al malagueño.

