Hablar de sexo en 2020 ya no es ningún tema tabú. y si no que se lo digan a Steisy. La ex tronista es una de las personas más sexuales que nos hemos echado a la cara en los últimos años de televisión, y ella no duda en mojarse en todos los temas que tengan que ver con 'el folleteo'. De hecho, en su canal de MTMad siempre ha sido muy libre, junto a su novio o sin él, de hablar de lo que le ha venido en gana, y esta vez ha aprovechado su último capítulo para contarnos, entre otras cosas, algunas intimidades sexuales con su chico... aunque, por lo que hemos visto, a él parece que le daba algo más de corte.

Mediaset

Hablando de posturas, Steisy ha sido muy clara: "A mí me gustan todas, pero según cómo me pilles. A mí me gusta cuando él se pone encima, y a él le gusta a cuatro patas", ha confesado... para luego seguir con una pregunta que a Pablo parece que le daba hasta vergüenza: "¿Has practicado sexo anal con Pablo?", quería saber un follower. "No. No me deja hacérselo", ha dicho sin miramientos mientras él se llevaba las manos a la cara: "Madre, mía, cómo está el patio", respondía él poniéndose rojo.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Entre otras preguntas, también han revelado que están muy bien como están y que no piensan en tener una pareja abierta, o que uno de sus planes a corto plazo está bien claro: "comprarnos una casa a medias", ha dicho ella. ¿E hijos? "Tenemos un problema, porque ella quiere ser matriarca y tener 28 hijos, y yo no. Por mí sólo uno", ha contado Pablo.

Mediaset

También han hablado de si participarían en un reality (algo que estamos deseando que suceda), pero hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta: "si nos cuadra, sí. Depende también de lo que nos ofrezcan y de si el formato nos gusta, porque estamos muy a gustito en nuestra casa, pero si todo va bien... ¿por qué no?", ha adelantado él.

Mediaset

Desde luego, su relación ha cambiado mucho desde que saben que Steisy sufre una depresión explosiva intermitente, y desde que se está tratando, la ex viceversa es otra persona. Tanto, que después de verla discutir con su novio y llorar confesando su problema, ahora, por fin, ha reído a carcajadas cuando le han preguntado qué era lo más bonito que había hecho su novio por ella: "Muchas cosas: juntar a nuestros amigos para darme una sorpresa, regalarme un anillo… y limpiarme el culo cuando lo de la operación de pecho", señalaba entre risas. Desde luego, hay que quererse mucho para hacer eso... ¡y nosotros nos alegramos por ellos!



'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io