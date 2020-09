Belén Rueda y Carmen Ruiz son dos de las protagonistas de la serie 'Madres. Amor y vida' que, tras su éxito en Amazon Prime Video, triunfa en Telecinco.

Las actrices, que no se conocían de nada, se han hecho tan buenas amigas que incluso han compartido vacaciones.



Primero la vimos en Amazon Prime Video y ahora Telecinco ha estrenado 'Madres. Amor y vida', una serie sobre un grupo de mujeres que coinciden en el hospital donde cuidan a sus hijos. "En su estreno gustó mucho y estamos muy contentos porque es un trabajo especial", dice Belén Rueda, de 55 años, una de las protagonistas, y que nos ha confirmado que ya han grabado la segunda temporada. "Es una serie muy coral en todos los sentidos, no sólo por los actores, también por las directoras, los guionistas….", añade y explica que las actrices de la producción, entre las que está Carmen Ruiz, han conectado muy bien. "Yo a Carmen Ruiz, por ejemplo, no la conocía y ahora somos intimísimas. Hemos intentado que lo que estaba escrito fuera muy terrenal, que la gente reconociera emociones básicas como el amor, el dolor, la alegría, la ilusión", explicaba la actriz que también nos contó que no hacía falta ser madre para entender su personaje.

"No tienes por qué ser madre para entender la alegría o el sufrimiento de otra persona. Carmen no tiene hijos pero todos tenemos un padre y una madre, y si les pasara algo darías lo que fuera… Pero sí es cierto que aquí te descubres pronunciando frases que dices como madre (risas)", explicó y aclaró cuáles son las diferencias entre Marian, su personaje en 'Madres', y ella misma como madre. "Marian parece que tiene muy claro cuál es el camino correcto, pero luego se va deshaciendo de la idea que tenía de sí misma y de lo que tenía que ser la relación con su hija, que sufre anorexia nerviosa. Es algo que no puede controlar. A mí como madre me gusta saber lo que está pasando, sentarme y decir: "¿Por dónde queremos ir?". Hay momentos en mi vida que he estado más permisiva y otros más estricta. Y no soy una madre perfecta, me equivoco bastante", declaró.

Belén también nos contó cómo había pasado la pandemia. "Bien, pegados como todos a la información, y al mes racionándola, porque es verdad que en casa se producen altos y bajos. Mis hijas (Belén y Lucía, de 26 y 22 años) estaban conmigo y hubo un momento en el que les dije: "Cuando una esté de bajón, que lo diga". Son jóvenes y necesitaban estar en la calle… Pero hemos tenido la suerte de estar juntas, en una casa con espacio. Por las mañanas una estaba con sus estudios universitarios, otra con un máster y yo con ‘Penélope’, que representé en Mérida. Tuvimos muy buen ambiente", aclaró.

Por su parte, Carmen Ruiz interpreta a Luisa, otra madre que deja su vida en suspenso para atender a su hijo, que está en el hospital. Allí es donde ambas mujeres lloran, ríen y, siempre, se dan ánimos. "Ya esto deseando ver hasta la segunda temporada, que la grabamos antes de la pandemia", contó la actriz y nos aclaró que no es la primera vez que interpreta a una madre. "He hecho de madre un montón de veces: en la serie 'Yo soy Bea', que también emitió Telecinco, en la película 'Los futbolísimos'… He tenido varios hijos (risas). Me ven maternal, pero yo no tengo hijos ni quiero tenerlos. Pero es verdad que soy muy protectora, y eso se debe notar", dijo.



Carmen nos contó que nunca ha querido tener hijos. "Es de siempre, lo que pasa es que antes me daba vergüenza decirlo, como en esta sociedad te juzgan mucho… Cuando era más jovencilla decía "no, ahora de momento, no", pero en realidad yo nunca he querido. Y no pasa nada, porque a mí los niños me gustan. Tengo dos sobrinos a los que amo, pero es que lo tengo claro de siempre. Yo me siento realizada como persona sin ser madre, no pasa nada", afirmó y confirmó las buenas migas que ha hecho con Belén Rueda. "Genial. Nos hemos hecho súper amigas, hasta hemos ido de vacaciones juntas", declaró y también nos explicó sus proyectos laborales. "Estoy grabando la comedia 'Deudas' para Antena 3. Y en octubre espero hacer algún 'bolo' con la obra 'Ronejo'", dijo.



Todo por sus hijos

Carla Díaz (en el centro) es Elsa, la hija de Belén Rueda (Marian), que es anoréxica e intenta suicidarse. Por su parte, Joel Bosqued da vida a Andy, el hijo de Carmen Ruiz (Luisa). Nacho Fresneda y Antonio Molero encarnan a los maridos 'ausentes' de ambas mujeres.

