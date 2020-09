Complejos, robos y sexo en directo: Susana Molina nos deja helados confesando lo que nadie sabía de ella

Conocer a una persona no es sólo saber de sus gustos y aficiones, sino también sus más oscuros secretos, y aún así no contárselos a nadie. Sin embargo, la ex gran hermana Susana Molina ha decidido revelar eso que a otros les daría vergüenza contar ante el mundo, ¿y quiénes somos nosotros para impedir que cuente el salseo más jugoso? La 'instagrammer' ha usado su plataforma de MTMad para confesar los complejos que la traen por la calle de la amargura, el día que intentó fumarse un porro y salió mal o la cantidad de veces que le han robado a lo largo de su vida. ¡Y es par flipar!

Mediaset

Siguiendo el 'tag' de '15 cosas sobre mí', ha contado, por ejemplo, que estuvo en una universidad católica, o que ganó un piercing en el pezón... y perdió una chaqueta: "Ya no lo llevo, pero hice una broma con mi hermano, me retó y me lo hice. Me dio tanta vergüenza al hacérmelo que me dejé allí la chaqueta que llevaba y nunca más volví a por ella", ha dicho con una mezcla de risa y vergüenza.

Mediaset

También ha contado su fetiche con los chicos con monopatín: "Ya puede ser súper feo el chico, que como sea skater… de hecho, hasta que no tuve un novio skater no paré", ha confesado, aunque para fetiche, el suyo con el sexo en directo: "Estaba de viaje en Ámsterdam y, haciendo el típico tour por el Barrio Rojo, le pregunté al guía si había algún sitio en el que se podía ver. Yo estaba en Ámsterdam y quería hacer dos cosas: entrar en un ‘coffee shop’ a probar la marihuana y quería ver sexo en directo. El guía preguntó quién quería ir y fui la única que levantó la mano… pero luego al final todos querían. No la levantaron por vergüenza, así que fuimos a un sitio donde había como un círculo donde iban entrando parejas, y alrededor estaban las cabinas y tú veías a la gente que estaba mirando. Fue una de las mejores experiencias del viaje", ha recordado, aunque la experiencia de probar la marihuana no salió tan bien: "Intenté hacerme un porro con un tutorial de YouTube y lo desperdicié todo".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Tampoco ha ocultado su complejo por ser siempre la más alta ("Ahora la gente lo ve como muy guay por ser alta, pero de pequeña lo pasaba mal por eso"), su rechazo al chocolate ("No me gusta"), o que fue rubia platino durante tres días ("Fue por una acción que tuve que hacer, pero también me quería ver cómo sería de rubia, pero no me terminaba de ver). Pero, sin duda, nos quedamos con la confesión de su habilidad para "atraer" a los ladrones: "Me han robado, en toda mi vida, como unas 20 veces. De pequeña me robaron como 4 móviles en un año. Ya no sabía cómo decírselo a mi madre. O eso de que te roben en una discoteca y encontrarte el bolso vacío, me ha pasado como 3 veces en Murcia. En una tienda de ropa me abrieron la mochila y me robaron todo. El primer mes, cuando llegué a vivir a Madrid, entraron en casa y me robaron también todo…", ha revelado. Vamos, que parece que lleva un cartel en la frente de 'RÓBAME'... ¡Pobre!

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io