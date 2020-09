'El Risitas' continúa recuperándose en su ciudad natal

El humorista está ya estable y no corre ningún riesgo

El humorista Juan Joya Borja, más conocido como 'El Risitas', atraviesa un momento de salud delicado. Actualmente, se encuentra ingresado en el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, su ciudad natal, después de haber sufrido un problema vascular que acabó afectando a una de sus extremidades. Finalmente, tras una serie de complicaciones, tuvieron que amputarle una de sus piernas. La intervención se realizó hace unas cuatro semanas. De momento, el andaluz, de 64 años, se encuentra estable y su salud ya no corre ningún peligro.

Gtres

El sevillano ha perdido una de sus piernas después de una complicación vascular grave. La operación se realizó en Huelva y, una vez superada, fue trasladado a Sevilla para continuar con el postoperatorio y seguir recuperándose. Ahora, el humorista tendrá que habituarse a sus nuevas condiciones con la ayuda de profesionales que estarán a su lado hasta que pueda estar mejor.

Aunque lleva un tiempo alejado de los focos mediáticos, el humorista sigue siendo recordado por la primera aparición televisiva que realizó en el año 200o en el programa de Jesús Quintero, 'Ratones Coloraos'. Sus chistes, su carisma y su característica risa hizo que acabasen apodándole 'El Risitas'. Todos estos factores hicieron que saltase a la fama y se le abriesen muchas puertas profesionales.

Desde entonces, al humorista se le ha podido ver en películas como 'Torrente3'. Pero no solo aquí consiguió tener un gran éxito. En países como Francia se hizo también muy conocido y terminaron apodándole 'Issou', haciendo referencia a como él llamaba a Jesús Quintero.

Gtres

Otro de los aspectos por el que se hizo muy conocido fue por su famoso grito 'Cuñao' seguido de su risa inconfundible. Ahora, Juan Joya Borja tendrá que seguir recuperándose junto a su familia y sus seres queridos.

