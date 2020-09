La pequeña manía de Noemí Salazar

La 'influencer' avisó en su perfil ed 'Instagram' que pasaría un tiempo ausente

La ex concursante de 'GHVIP Nomí Salazar ha reaparecido en redes sociales después de estar desde el día 3 de septiembre sin compartir ningún tipo de publicación. Ahora, ha vuelto para dar una explicación a sus seguidores de 'Instagram' y contar todo lo que le ha pasado y cuál ha sido el motivo de su ausencia. "He cogido el Covid y me han dado muchos síntomas, lo he pasado un poquito mal. He estado muy malita", ha reconocido. Noemí Salazar ha indicado que, por culpa de esta enfermedad, se quedó sin fuerzas.

La protagonista de los 'Gipsy Kings' ha reconocido que ahora se encuentra un poco mejor pero que todavía continúa aislada en su casa. "Me quedan dos o tres días para terminar con el confinamiento". Sin embargo, ha explicado que hoy ha sido el primer día que se ha empezado a encontrar mejor y ha tenido fuerzas para grabar un vídeo para sus seguidores.

"Antón también lo ha cogido, pero él es asintomático, y la niña está muy bien", ha resaltado. Una suerte que no ha corrido ella y es que, según ha indicado ha pasado por varias fases. "Estoy muy cansada, como si me hubieran pegado una paliza. Además, ahora tengo conjuntivitis".

Ahora, espera poder volver poco a poco a la normalidad, aunque ha confesado que no sabe cuándo podrá recuperar sus fuerzas para estar perfecta y seguir con su trabajo de 'influencer'. "He de reconocer que me ha venido bien desconectar. Aunque este trabajo me encanta, supone mucho estrés y responsabilidad", ha reconocido.

De momento, ha animado a sus seguidores a que estén pendientes de la nueva temporada de 'Gipsy Kings', donde podremos verla riendo, llorando y viviendo un grandes momentos.





