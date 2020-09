Hacerse un retoque cuando alguien tiene un complejo o simplemente quiere verse mejor está a la orden del día, y más entre nuestros famosos, que cada vez que pueden (y, a veces, quienes menos nos esperamos), pasan por consulta para ponerse en un lado y quitarse de otro. ¿La última? Fani Carbajo. La ex superviviente ha tomado, por fin, la decisión de aumentarse una parte de su cuerpo que llevaba tiempo queriendo retocarse, y este martes se ha liado la manta a la cabeza y se ha acercado a una clínica estética para ponerse más... ¡labios!

Sí: la polémica ex concursante de 'La isla de las tentaciones' llevaba tiempo pensando en pincharse los labios. Lo cierto es que, como podemos ver en la foto superior, no los tenía precisamente carnosos, así que este retoquito le ha subido, y mucho, la moral, y ha compartido el momento de hacérselo y también sus primeras impresiones después de pasar por el centro:

Fani Carbajo Instagram

Fani se ha decantado por un retoque pequeño y sutil con ácido hialurónico, pero lo suficiente para que su labio superior e inferior estén equilibrados. Aún así, aún le tiene que bajar la hinchazón (que puede durar un par de días), pero ya ha revelado que está contentísima con el resultado. Además, ha añadido que ni siquiera le tuvieron que pinchar anestesia local: bastó con una sencilla crema anestésica y asegura que no le dolió nada. ¿Tú te animarías...?

Fani Carbajo Instagram

Christofer también se hace sus retoques

La cosa debe de ser de familia, porque el novio de Fani, y futuro marido (cuando la pandemia lo permita), Christofer, también se ha hecho sus retoquitos. Fue el pasado mes de marzo, justo después de que Fani se marchara a 'Supervivientes', cuando decidió eliminar sus prominentes ojeras con ácido hialurónico... y el resultado fue estupendo. ¡Todo es poco para verse guapos!

