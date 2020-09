Pasar desapercibida no es algo que vaya con Soraya. La cantante está acostumbrada a capear las polémicas: la han acusado de mala madre, han juzgado sus retoques estéticos y tuvo que defenderse cuando criticaron su delgadez. De todas ellas ha salido con éxito, hablando claro y diciendo lo que pensaba. La cantante tiene las ideas claras y cuando se propone hacer algo, lo hace, a pesar de las críticas que le vayan a caer o las polémicas que vaya a generar por hacerlo. Y algo así es lo que le ha pasado al enseñar su 'chochete'. Muchos de sus seguidores están "deseando verlo".

No penséis mal. 'Chochete' es el nombre que la artista ha elegido para su nuevo proyecto profesional: una colección de ropa, para niños y adultos, que pronto verá la luz. No sabemos mucho de marketing pero desde luego si buscaba un nombre con fuerza y que no se olvidase, lo ha conseguido. Con creces.

"Parecía que no llegaba. ¡La colección de ropa de @chochetebymdg está en marcha! ¡Y promete ser MUY COLORIDA!", comentaba, emocionada, Soraya.

Pero como decíamos al principio del texto, la polémica persigue a la cantante y el nombre que ha elegido tiene tantos partidarios como detractores entre sus seguidores. "Tenemos más bonitas palabras en Extremadura", "Qué horrible el nombre... vulgaridad", "Qué ordinario", comentaban algunos.

Pero la mayoría de sus followers apoyaban la decisión de Soraya. "Mi madre me llamaba así y con 33 me lo sigue llamando. A mí ponerle 'Chochete', me parece algo guay, divertido", "Olé tú y tu chochete"; "Me encanta el nombre. Yo a mis hijas siempre les he llamado 'chochete'. Las amargadas, que respeten", comentaban muchos otros.

Hace un tiempo, la cantante compartió un divertido vídeo en el que a su hija, Manuela de Gracia, fruto de su relación con el modelo Miguel Ángel Herrera, se le escucha decir "chochete" y, posiblemente, que la pequeña suela usar esa palabra sea el motivo por el que ha elegido ese el nombre para su firma.

El COVID-19 puso patas arriba las agendas de todos los artistas. Tuvieron que aplazar conciertos, debido a las restricciones de aforo para evitar la propagación del virus, y adaptarse a las nuevas formas de llegar a sus fans, como concierto online. Una de las más valientes fue Soraya que, en plena pandemia, publicó su nuevo disco, 'Luces y sombras'. Aunque poco a poco va retomando sus conciertos, días antes de cumplir 38 años, la cantante hizo una preciosa reflexión. "Cumplo 38 años, he sido madre, llevo 15 años trabajando sin parar, excepto este que me ha dejado vivir mi vida más tranquilamente. Me quiero y me cuido. Por dentro y por fuera. Lucha por conseguir la mejor versión de ti. No te conformes!

