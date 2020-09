Dicen que cuanta más carne se enseña en las rede sociales, más rápido suben los seguidores, y Beatriz Tajuelo lo ha seguido a rajatabla. La ex de Albert Rivera ha cambiado de vida con un giro de 180º, y la azafata ahora se dedica a llevar su propia empresa de comunicación, además de sus redes sociales, y su último post en Instagram ha dejado con la boca abierta a más de uno, porque de verla siempre tan correcta en los actos a los que acude (algunos incluso oficiales cuando salía con el ex político de Ciudadanos), ha pasado ¡a ponerse picantona y enseñar 'chicha'!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Un vídeo que tan sólo duraba unos segundos en Instagram (y que nos ha facilitado su agencia, 'No Sólo Una Idea') ha puesto patas arriba a sus seguidores, y es que en él se mostraba de lo más sexy luciendo piernas en el baño de su suite del Hotel Westin Palace de Madrid, donde se ha alojado estos días para poder asistir a algunos desfiles de la Semana de la Moda. Está claro que Beatriz está orgullosa de sus piernas, torneadas durante todo el verano gracias a sus entrenamientos con 'Menorca Trainers', y ya se sabe que lo que se tiene ¡se luce!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Emocionada con su nueva carrera emrpesarial

Beatriz está encantada con su nueva andadura profesional. Fue el pasado junio cuando decidió embarcarse en un proyecto con web propia, que le sirve como altavoz de sus experiencias, secretos y descubrimientos, además de compartir un pedacito de sus aventuras vividas y las que le depara el futuro. "Estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto que me va a permitir reflejar mi personalidad y estilo de vida junto a marcas de moda y belleza, empresas de ocio y lifestyle que admiro y he tenido el placer de conocer a lo largo de los años y, sobre todo, apoyar la industria española, especialmente tras la difícil situación actual", dijo ante el lanzamiento.

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io