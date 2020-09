Los famosos no dejan de sorprendernos semana tras semana cuando elaboramos nuestro ranking de horrores. Por muy celebrities que sean, no dejan de ser humanos así que también tienen momentos en lo que el glamour brilla por su ausencia. Y ahí es cuando estamos nosotros ojo avizor para recopilar esos instantes en los que ellos seguramente estén pensando 'Tierra, trágame'.

Esta vez, el famoso que se ha ganado el honor de tener el primer puesto es Sergio Ramos. El futbolista del Real Madrid tiene una vida perfecta junto a su mujer Pilar Rubio y sus cuatro hijos, pero eso no quiere decir que él sea perfecto. Ojo al careto que se gasta en pleno terreno de juego.

Sergio Ramos, ¿problemas para respirar?

Gtres

Raritos son los jugadores de fútbol con sus maneras de celebrar los goles, pero la manera de soplar que tiene Sergio Ramos parece más un intento de su boca por salir a tomar el aire entre tanta barba... Sergio, chato ¿no nos planteamos todavía lo de quitarnos la barba?

Naomi Watts, agobiada

Gtres

Madre mía, Naomi Watts, ni cuando huía de un tsunami en ‘Lo imposible’ parecía tan desesperada. Que sí, mujer, que lo de llevar mascarilla todo el día se hace duro, pero ¡deja de quejarte y póntela bien de una vez!





Emma Suárez, ¿eres tú?

Daniel Gonzalez GTRES

Una cosa es llevar la mascarilla a modo de papadilla (en la papada) y otra ¡taparte con ella toda la cara! A ver, Emma Suárez, que se supone que estás promocionando una peli, no jugando al cucú tras. Y ahora que lo pensamos, ¿no será que la actriz ha decidido jugar con el nombre de la peli, 'Invisibles', y ha querido desaparecer bajo la mascarilla?

Aitor Gómez, al agua patos

Gtres

Cuando te lanzas al agua y te das cuenta demasiado tarde de que está más fría de lo que tú pensabas. Ésa, justo ésa, es la cara que se te pone: la que pone Aitor Gómez, el prometido de José Bono Jr. No te quejes moreno que no todos han podido zambullirse en las aguas de Ibiza como tú este verano.

Boris Johnson nos vuelve a sorprender

Gtres

Si no se peina y lleva así la corbata, ¿en serio creéis que Boris Johnson pensó en algún momento que esta imagen dista de la de un ‘sir’ muy ‘british’? De los cangrejos gigantes que lleva en las manos el primer ministro del Reino Unido mejor no hablamos.

