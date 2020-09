Hay parejas a las que se les acaba el amor de no usarlo, a otras de tanto usarlo, y a otras de tanto usarlo... CON OTROS, y esto último es lo que le ha pasado a la rapera Cardi B y a su (todavía) marido, el también rapero Offset, que tras 3 años de matrimonio, una hija en común y algunas infidelidades por parte de él, ella ha decidido interponer una demanda de divorcio por "diferencias irreconciliables" (la opción más común en EEUU al rellenar el formulario). Según el portal de noticias TMZ, la artista, harta de los devaneos de su chico con otras, presentó los papeles en los Juzgados de Fulton (en el estado de Georgia). Y no es lo único que ha hecho: Cardi, además, ha pedido la custodia completa de la niña que tienen en común, Kulture.

La infidelidad de Offset habría sido la gota que habría colmado el vaso, y es que ya la tuvieron gorda, y estuvieron a punto de romper, cuando la siempre polémica Cardi se enteró del primer escarceo del cantante a finales del 2018. De hecho, ella misma dio la relación por rota, pero tras unas vacaciones juntos en Puerto Rico, finalmente se reconciliaron... hasta ahora. Y es que ya se sabe: se puede jugar con fuego... pero no se puede jugar con Cardi. ¡El que es infiel, es infiel siempre, amiga!

La pareja se conoció en el año 2017, y no tardaron en casarse. Sin embargo, jugaron con todos nosotros: él le pidió la mano durante un concierto, aunque tiempo después supimos por un post de Instagram celebrando su primer aniversario, que para entonces ya se habían casado en una boda megasecreta.

