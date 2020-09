Lydia Lozano se enfada con sus compañeros

La colaboradora se plante abandonar el plató tras ver lo que le había ocurrido en el pelo

La colaboradora de 'Sálvame' Lydia Lozano es conocida, sobre todo, por haber protagonizado algunos de los momentos más divertidos y también más dramáticos del programa. En plató la hemos visto llorando, riendo, bailando e incluso participando en algunos de los enfrentamientos más fuertes del programa. Momentos que, en algunas ocasiones, han provocado que le entrasen ganas de marcharse a casa y no continuar. Sin embargo, nunca la habíamos visto como en esta ocasión. Lydia Lozano no ha dejado a nadie indiferente con el peinado con el que le han pillado las cámaras. ¡Menudos pelos!

Con estas pintas Lydia Lozano ha sido pillada por cámaras del programa. A la colaboradora se le ha estropeado el peinado después de haberse tenido que ponerse una toalla en la cabeza por exigencias del guión. Una vez que ha podido quitársela se ha alejado corriendo para comprobar que su pelo no se hubiese visto muy afectado.

La colaboradora no ha podido ocultar su espanto al comprobar que sus pelos estaban mirando cada uno para un lado y ha sido pillada por las cámaras mientras intentaba arreglarlo. En ese momento, se ha planteado irse, ya que no le ha parecido bien que le grabasen con esas pintas. "No lo puedo arreglar", ha reconocido desesperada.

Incluso Jorge Javier, que acababa de reincorporarse a 'Sálvame', le ha reconocido que él se iría a su casa si fuese ella. Sin embargo, Lydia Lozano ha tenido una idea mejor. La colaboradora ha ido cambiándose constantemente de sombreros para ocultar su melena.

Desde un borsalino blanco hasta una pamela o un casco de obra. Lydia Lozano ha aparecido con una gran variedad de sombreros. De esta forma, le ha dado la vuelta a este momento tan embarazoso y ha conseguido darle un toque de humor a la situación. Sin duda, una forma muy original de intentar solucionar el problema.

