Si hay algo que da bastante vergüenza ajena, es ver cómo alguien se arrastra una y otra vez por una persona a la que no le gustas... y eso es precisamente lo que pudimos ver en la última entrega de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. La tía de Fani, Maite, está empeñada en conocer a Amador Mohedano más allá de las cámaras, pero parece que el hermano de Rocío Jurado no estaba muy por la labor. Eso sí, que él no quisiera nada no fue impedimento para que tía y sobrina pusieran toda la carne en el asador, porque la aparición de la señora no pudo ser más forzada...

Hace unos días ya vimos a Maite muy interesada tonteando con Amador en el programa durante la cena ofrecida por Irene Rosales gracias a una videollamada orquestada por Fani. La ex superviviente decía que veía "feeling" entre los dos, y que ese era el tipo de hombre que le gustaba para su tía... aunque Fani, cariño, no sabemos qué verías, pero eso no era 'feeling'. A pesar de todo, esa videollamada que se repitió durante la cena en la casa de Amador Mohedano, y a él ya se le veía sin ganas ningunas: "Tampoco hace falta... va a pensar que somos muy pesados", decía él muy educadamente para dar a entender que no quería hablar con Maite, Fani, hija, que eres muy cansina.

Pero lo mejor estaba por venir: en la casa de Fani, la última en ser anfitriona, Amador ya no tenía escapatoria. Fani y Maite organizaron una encerrona y la buena mujer apareció como recién salida de un 'sketch' de Lina Morgan: body lencero, bata de seda, boas de plumas... vamos, el summum del erotismo... en los años 70. El interrogatorio no tardó en llegar: "Amador, un cafelito...", le proponía ella. "¿Estás soltero? Ahora mismo no tienes churri ni nada, ¿no?".

Cuando entras a clase estrenando modelito 😏 ¡Venga va, que ya sabíamos que tía Maite iba a ser el fin de fiesta! #VenACenarFani #VenACenarAmador https://t.co/32ZEbp1bMi pic.twitter.com/esFcX4zfvU — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) September 16, 2020

Amador, muy educado, le siguió el rollo sin querer llegar a nada más: "Se le ve en la cara que es agradable", decía entre bambalinas. De verdad que no entendemos cómo, ni con todo ese esfuerzo, no consiguió ligárselo (sí, es ironía), pero Amador no pasó por el aro: "Me parece una chica muy sensata y prudente. Le gusta jugar, pero no creo que me tome un café con la tía Maite ni ir a ningún sitio con nadie". ¿Tendrá que ver que él confesó seguir enamorado de Rosa Benito? "Con Rosa me tomo el café y el postre", afirmó. Ay, qué ganas tenemos de reconciliación...

