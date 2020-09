Anabel Pantoja ya demostró en 'Sálvame' que lo suyo más que inglés es 'espanglish'.

Vale, lo reconocemos, de media y por regla general, el nivel de inglés de los españoles digamos que no es excelente. Una media en la que se encuentra también Anabel Pantoja. La primera concursante del reality 'Sola/Solo' nunca ha escondido que los idiomas no son lo suyo, lo que incluso más de una vez ha sido objeto de las bromas de algunos de sus compañeros de 'Sálvame' cuando pronunciaba mal alguna palabra en inglés. Pero ojo que la sevillana lo asume y está más que decidida a poner solución. Para eso se ha puesto en manos de una profesora, la presentadora Nuria Marín que ya ha tenido su primera clase virtual con su alumna y tira de paciencia y comprensión para que Anabel aprenda. ¡Ánimo, Nuria!

Telecinco

Uno de los ejercicios que Nuria le ha propuesto a Anabel en su primera clase ha sido que calificara a cada uno de sus compañeros de 'Sálvame' con un adjetivo en inglés. Una tarea que podía parecer sencilla pero que se convirtió en todo un quebradero de cabeza para la influencer. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja optaba por una solución fácil: dar el adjetivo en español para que Nuria se lo tradujese al inglés.

Telecinco

Pero claro la profe pronto la cortó. “Necesito que me digas una palabra que tú sepas, no una que yo te traduzca”, le pedía Nuria. La respuesta de Anabel y su cara de circunstancia lo decían todo. “Jo es que yo de vocabulario estoy....” contestaba afligida la andaluza que confesaba que apenas conocía adjetivos. “No sé palabras, no sé ni decir feo, ni alegre, ni divertido”, reconocía.

Telecinco

A pesar de todo y gracias al ejercicio y al empeño de Nuria, Anabel terminaba la clase con un montón de nuevos adjetivos para su vocabulario y nosotros descubrimos qué opina de sus compañeros de 'Sálvame'. La prima de Kiko Rivera determinó que Belén Esteban era un 'angel' (ángel), María Patiño 'fair' (justa), Kiko Hernández 'hot' (caliente) -sí, nosotros tampoco entendemos esta elección- aunque a veces era muy 'dumb' (tonto) con ella y, por último, para Kiko Matamoros descubrió el significado de 'sugar daddy'.

