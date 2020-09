La compró a finales de 2018 a través de una subasta y se la encontró destrozada, pero ahora Belén Esteban se ha quitado un peso de encima al vender la casa que logró arrebatarle a su ex representante, Toño Sanchís.

Hace unos días decidía gritarlo a los cuatro vientos en ‘Sálvame’: “¡He vendido la casa y estoy liberada! Para mí es una alegría y quiero nombrar al que siempre ha estado a mi lado, que es mi marido. También a mi madre, a mi niña y, por supuesto, a mis hermanos. Sé que los que me queréis os vais a alegrar”, afirmó muy contenta.

¿La habéis vendido bien?, le preguntó Carlota Corredera. Y ella contestó: “Miguel y yo estamos muy contentos”. Entonces, ¿realmente Belén ha hecho negocio con la venta de la vivienda? ¿Ha recuperado el dinero que quedó demostrado que le robó Toño Sanchís?

“Este señor aún me debe 375.000 euros, lo que pasa es que los juzgados con esto del Covid están muy parados. Y queda el proceso penal…”, explicó ella.

En 'AR' le hicieron las cuentas. Según Marisa Martín Blázquez podría haberla vendido por 650.000 euros y Belén pagó por ella en subasta 375.000. “Si es así, Belén ha perdido dinero”, dijo Lequio “ porque si ha pagado 375.000 para comprarla, a eso le unimos los 260.000 que le quedaban de hipoteca, llegamos a 635.000; Si a eso le sumamos 50.000 de una reforma en condiciones, más lo que quedaba de comunidad y las costas a los abogados... No sé… En cualquier caso me alegro porque la he visto liberada”, dijo. Y lo está. Nada más acabar ‘Sálvame’, la de Paracuellos decidió invitar a sus compañeros a cenar para celebrarlo. Enhorabuena, Belén.

Ésta es la impresionante casa que Belén le ‘quitó’ a su ex representante. Está en Villanueva del Pardillo y tiene más de 300 metros cuadrados.

La casa tiene un jardín de un tamaño muy majo, aunque ahora está algo descuidado. Un lujazo al alcance de pocos.

La cocina también era de un tamaño considerable, pero Toño y su familia no la dejaron muy limpia tal y como contó Belén en su día.



Las cuentas de Alessandro Lequio

El colaborador de Ana Rosa ha puesto los números sobre la mesa y no le salen bien las cuentas para que la Esteban tenga beneficios con la operación de venta de la casa que fue de Toño Sanchís.

PRECIO DE VENTA: 650.000 euros.



GASTOS:

· La compró por... 375.000 euros

· Tenía una hipoteca de más de 260.000 euros

· Hizo una reforma por 50.000 euros

· Total 685.000 euros

