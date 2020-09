'La isla de las tentaciones' está a punto de empezar con su segunda temporada, y si la primera ya fue un éxito, la nueva promete aún más. De nuevo, algunos de los concursantes son más conocidos que otros. Por ejemplo, Marta Peñate y su novio, Lester, llegan pisando fuerte, y en las nuevas promos del reality (que tiene previsto estrenarse a principios de octubre), la ex gran hermana, y archienemiga de Sofía Suescun, le monta el pollo del siglo al chico. "Llevo 11 años con él, y me he enamorado tanto de él que me he desenamorado de mí", se la ve diciendo entre lágrimas. ¿Habrá sido él infiel? ¿O será que ella ha descubierto una nueva Marta estando con otros chicos?

Desde luego, lo descubriremos pronto, pero los secretos del resto de los participantes han empezado a salir a la luz. Tom y Melyssa aparentan ser todo felicidad, pero él ya ha hecho una declaración de intenciones con una sola frase: "Yo, con las chicas, soy muy cariñoso", mientras que a ella eso le quema por dentro: "Me provoca una sensación de furia". Vamos, ¡el cóctel perfecto entre un ligón una celosa!

Cristian y Melodie también llegan pisando fuerte. De hecho, ella misma ha confesado que son famosos en Elche "por haber traicionado a nuestras parejas. Es fuerte...". Pues sí, es fuerte, porque teniendo en cuenta que los tentadores están específicamente elegido para ellos... ¡el reality va a ser su verdadera prueba de fuego!

En el caso de Mayka y Pablo tampoco va a ser fácil: "A mí me han contado que él es muy golfo y que le gustan todas las tías", revela ella en la promo por parejas. Desde luego, sabiendo eso, nosotros no pondríamos la mano en el fuego por la fidelidad del chaval...

La quinta y última pareja que conforma este casting (que ya estamos deseando ver en acción) son Inma y Ángel. En este caso, es ella la que podría estar más "dispersa" en el concurso: es prácticamente una pantera indomable, sexy y con mucha personalidad, y eso es lo que le ha valido convertirse en influencer: "Lo soy porque una día me compré un móvil y me empezaron a hablar famosos y muchos futbolistas. Soy la Penélope Cruz de Montequinto", se ha autodefinido. De momento, Penélope está casada. A ver cómo acaba ella con su novio...

