De la alegría a la decepción: Anabel Pantoja, hundida tras hablar con su prima Isa en 'Sola/Solo'

Anabel Pantoja no está bien, y es que eso de estar completamente sola en un apartamento como si fuera un tigre en un zoo, sin televisión, móvil ni internet, la va a acabar volviendo loca. Lo único que la mantiene un poco cuerda es cocinar y las visitas por goteo de sus compañeros de Mediaset, especialmente de gente que trabaja tras las cámaras, pero eso para Anabel no es suficiente. De hecho, este jueves se ha llevado una gran decepción: le habían dicho que su prima, Isa, iba a Mediaset para atender a su colaboración en 'El programa de Ana Rosa', y que se pasaría a verla... pero esa alegría no tardaba en tornarse en decepción.

Isa no había ido a visitarla. Tan sólo pudo hablar con ella a través de un pinganillo durante dos minutos, y además con prisas para dar paso a la siguiente sección del programa, lo que dejaba a Anabel completamente hundida: "Te quiero mucho. Te veo todos los días. Ya te contaré, que nos tenemos que poner al día", le decía Isa a su prima, dándole ánimos para que aguantara, mientras esta no paraba de llorar.



Anabel se alegraba por que su prima hubiera aprobado la Prueba de Acceso a la Universidad, y de que pudiera entrar a estudiar Derecho, pero desde luego a ella se le había roto la ilusión en mil pedazos: "En cuanto puedas, ven a verme, por favor", le imploraba mientras le pedía que recogiera una carta con forma de corazón. "Dale muchos besos a mamá y a mi niño, Alberto", decía refiriéndose a su sobrino, el hijo de Isa. ¿Se acercará la futura letrada a ver a su prima... o la dejará abandonada a su suerte?

