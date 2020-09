A pesar de que Isa Pantoja lleva mucho tiempo viviendo de realities, colaboraciones en televisión, entrevistas y exclusivas, parece que la hija de la tonadillera ha decidido darle un giro a su vida de 180 grados, y es que ha tomado las riendas de su vida para alejarse de los focos y centrarse ¡en estudiar una carrera universitaria! Y no cualquier carrera: Derecho. Muy orgullosa de su 6 en la Prueba de Acceso a la Universidad (nada mal para habérselo estudiado todo en 3 meses, según ha contado ella misma), Isa ha revelado que está muy contenta, igual que toda su familia, pero nos faltaba saber qué opinaba alguien muy especial para ella: su novio.

Han sido los reporteros de calle los que han conseguido hablar con él cuando se disponía a recoger a su novia con el coche en una céntrica calle de Madrid, y con una sonrisa de oreja a oreja confirmaba que estaba muy feliz y muy orgulloso por Isa, aunque a él parecía que le preocupaba otra cosa: "Nos ahorraremos mucho dinero. Hay muchas demandas que poner", apuntaba con una risotada.



Isa, por su parte, ha contado en 'El programa de Ana Rosa' que estaba entre Derecho y Filología Inglesa, pero se decantó por estudiar leyes por dos razones: la primera, que siendo abogada podía tener más libertad que siendo profesora de inglés en un colegio para seguir compaginándolo con la televisión en un futuro, y la segunda, por su madre: asegura que ha vivido muchas injusticias, especialmente cuando Isabel Pantoja entró en la cárcel, y está dispuesta, con sus estudios, a restablecer el honor de su familia le cueste lo que le cuesta.

