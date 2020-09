Los Javis hablan de la colaboración de Isabel Pantoja en 'Paquita Salas'

Paca La Piraña será una de las actrices de la serie 'Veneno'

Javier Ambrossi y Javi Calvo, más conocidos como 'Los Javis', han acudido a 'El Hormiguero' junto a Paca la Piraña para presentar la nueva serie que han creado llamada 'Veneno'. A pesar de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, la que fue la mejor amiga de La Veneno ha terminado convirtiéndose en la protagonista de la noche. Sus anécdotas y declaraciones han dejado sorprendido a un Pablo Motos que no podía evitar seguir preguntándole por su vida y por las situaciones que ha tenido que pasar junto a la vedette.

Paca La Piraña no ha podido evitar emocionarse al ver unas imágenes que el programa estaba poniendo de La Veneno. "Parece que la tengo aquí delante", ha confesado. Javier Ambrossi ha confesado que esta situación también ocurrió durante el rodaje de la serie. "Cuando vi a la actriz que hacía de La Veneno me eché a temblar. Se parecía mucho a ella", ha confesado Paca La Piraña.

A pesar de su gran amistad, uno un tiempo en el que se enfadaron. "Acabamos mal porque ella me tachó de ladrona en televisión". Paca La Piraña ha reconocido que, a raíz de esto, decidió echarle una maldición. "Poco después se cayó por las escaleras. Fue por mi culpa porque soy un poco bruja", ha explicado.

Además, Pablo Motos ha contado que antes de empezar el programa habían vivido un momento muy divertido con Nuria Roca. "La ha visto por los pasillos y le ha dicho: 'Ah, tú eres la que vendes agua'", ha indicado el presentador. "Yo sabía que era Nuria Roca. Le he dicho que por ella me 'apunté' a lo del agua, pero que no me la trajo el hombre ese tan guapo", ha reconocido ella.

Paca La Piraña será una de las protagonistas de la serie de 'Los Javis', un proyecto que, según han informado ellos mismos, esperan que sirva para dar más visibilidad al colevtivo LBTBI y, sobre todo, a la difícil situación por la que tienen que pasar las personas transexuales.

