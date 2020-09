El extronista de 'MHYV' cambia de vida

Noel Bayarri reconoce que le cuesta mucho enamorarse

La ruptura entre Adelina y José Sánchez tras haber participado en el programa de 'La isla de las tentaciones' no ha dejado a nadie indiferente. Durante el concurso se acabaron convirtiendo en una de las parejas más estables e incluso acabaron prometiéndose. Sin embargo, parece que el amor entre ellos ya ha llegado a su fin, y esto ha provocado que empiecen a relacionar a la joven con otros personajes conocidos. En esta ocasión, se empezó a rumorear que Adelina podría haber empezado una relación con Noel Bayarri. Esto ha provocado que el ex tronista de 'MHYV' aproveche su canal de 'Mtmad' para contar la verdad.

"Veo a una chica en 'Instagram' y la sigo porque digo ‘qué chica más guapa’, pero no la conozco de nada y en mi vida he hablado con ella, jamás. En un par de fotos, aparte de dar ‘like’, puse una carita y un sol", ha comenzado explicando Noel Bayarri. Sin embargo, ha asegurado que este ha sido el único trato que ha tenido con ella y que no se conocen. "Esa ha sido la relación que yo he tenido con ella, pero claro, si lo hago yo, soy un pajarraco que quiere ligar... me cayó una...", ha confesado.

Al parecer, el ex tronista ha lamentado que, por culpa de esto, ya le hayan acusado de ser el responsable de que la pareja rompiese. Por este motivo, ha querido dejar claro que él no ha tenido nunca contacto con ella y que, por tanto, no es culpable de nada de lo que se le acusa.

Noel Bayarri ha reconocido "estar cansado" de que siempre tenga la fama de ligón. "Para unas cosas me ayuda mucho pero para otras es un problema. Me cuesta más que luego las chicas se fíen de mí", ha explicado.

A través de su canal, el joven ha reconocido que su corazón sigue libre, aunque ha admitido que tiene ganas de conocer a alguien y tener una relación. "Es difícil que pase porque no soy muy enamoradizo". En cuanto a Adelina, ha admitido que, aunque no la conoce, no descarta enviarle algún día un mensaje.

