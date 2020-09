Después de ser repudiado por su madre y después de que su chica Jessica no le perdonara sus coqueteos con Yola Berrocal, Cristian necesitaba unas vacaciones. El hermano de Sofía Suescun aterrizó en Ibiza con un look muy ‘Corrupción en Miami’ para disfrutar del sol y de la playa en compañía de unos colegas. Pero Cristian no ha perdido el tiempo y en la isla, además de reflexionar sobre su futuro, ¡se ha enamorado!

La afortunada se llama Lucía, tiene 20 años y es natural de Ibiza. La parejita está encantada de haberse conocido. ¿Sobrevivirán a estas vacaciones ‘deluxe’? Hombre, química tienen.

Agencias

Los dos pasaron un divertido día playero que acabó con un chapuzón-calentón donde no parecía existir nadie más que ellos.

Agencias

Su madre, a saco

La verdad es que nos alegramos mucho de que el corazoncito de Cristian esté ocupado. A finales de agosto, su madre se desmarcó con unas declaraciones terribles sobre él: “A Sofía y a mí nos tiene envidia. Desde que nos vio en televisión, dice que le tengo que echar un cable y que le tengo que comprar un loft. Los hombres como él me dan asco”.

Agencias

El chaval paseó entonces sus lágrimas por televisión, pero ahora parece que ha resurgido con fuerza. ¡Ánimo!

Agencias

Mucho tonteo con Yola Berrocal



Yola y Cristian tuvieron más que palabras en ‘La casa fuerte’, el reality que protagonizaron en verano. La atracción entre ellos era evidente y Yola intentó que él cayera en sus redes.

Agencias

Al final, la historia de amor no cuajó, pero Cristian perdió a su novia Jessica, de la que confesó “no estar enamorado”. “Mi corazón está jodido”, aseguró él tras la ruptura.

