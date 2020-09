En estos tiempos de COVID no se pueden hacer grandes cosas: miles de eventos alrededor del mundo han sido cancelados, igual que fiestas, conciertos y un sinfín de actos que requerían juntar a mucha gente para evitar contagios. Por eso, ha habido que ponerse imaginativos para poder seguir, más o menos, con nuestras vidas, como la cantante Ana Mena. La joven malagueña estaba despuntando justo antes de la aparición de la pandemia, y para poder seguir con su meteórica carrera ha tirado de contactos, buena música y promos más pequeñas, como la más divertida hasta la fecha con Rocco Hunt... ¡en la cama!

Gtres

Gtres

Española e italiano han lanzado hace tan sólo unos días el tema 'A un paso de la luna', una bachata que ha sido un exitazo y que ya tiene casi 3 millones de reproducciones en Spotify en su versión en español, y más de 40 millones en italiano. Parece que Ana ha encontrado un mercado en el que su música ha triunfado más de lo que esperaba: no hay más que ver, por ejemplo, su tema 'Se iluminaba' (Junto a Fred de Palma), que ha sonado en todas partes este verano y ha conseguido casi 70 millones de reproducciones en español y más de 100 millones en su versión italiana ('Una volta ancora').

Ana se está convirtiendo en la nueva 'niña mimada' de la música española, y es que todo lo que toca lo convierte en oro: a estas dos canciones que han sido todo un éxito, hay que sumarle colaboraciones con Omar Montes, Dellafuente, CNCO, Becky G y hasta Thalía. ¿La veremos dentro de poco petándolo en los Grammy, como a Rosalía? Cuestión de tiempo...

