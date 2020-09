Dicen que las penas, con pan son menos. En el caso de Marta López, con amor parece que han sido. Eso se deduce de estas imágenes que se tomaron hace unos días en Punta Umbría, Huelva. La colaboradora, que fue despedida de manera fulminante de Mediaset “por su actitud públicamente irresponsable”, se sentó recientemente en el ‘Deluxe’ para anunciar su vuelta.

“Lo he pasado muy mal por todas las críticas que me han hecho. Nunca he tenido COVID. Di un falso positivo, pero he visto sufrir mucho a mis hijos por las barbaridades que les han dicho”, soltó.

Al mismo tiempo que se mostró molesta porque sus compañeros ni siquiera la hayan llamado.

Por todo esto, Marta necesitaba tomar distancia, relajarse y disfrutar, y con quién mejor que con su nuevo amor, Efrén Reyero.

El ex tronista ha sido su refugio y de qué manera… No hay más que verles en la playa…

Un nuevo proyecto



Junto al malagueño, Marta ha olvidado definitivamente a Alfonso Merlos, con el que protagonizó el culebrón del año al descubrir su “otro amor” en una videollamada.

Ahora se prepara para un nuevo proyecto profesional. Dice que va a lanzar una App de citas. Seguro que triunfa.

¿Despedida?

Marta colaboraba en ‘Sálvame’ y ‘Ya es mediodía’, pero Mediaset decidió despedirla fulminantemente después de acudir a la ‘Starlite’ en Marbella y subir un vídeo en una fiesta, sin mascarilla. Tras demostrarse que no tenía COVID y que no fue irresponsable, ha sido readmitida.



