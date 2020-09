Shia Labeouf ha sabido resucitar de sus cenizas. En 2017 estaba prácticamente desahuciado por la industria: los directores dejaron de llamarle por sus problemas con el alcohol y se convirtió en el bufón de Hollywood gracias a sus excentricidades sobre la alfombra roja. Ahora todo ha cambiado.

Después de pasar por rehabilitación y dirigir la aclamada ‘Honey boy’, donde cuenta la terrible infancia que pasó, Shia vuelve a tener la agenda llena de proyectos. Quizás por eso, el actor se ha decidido a comprar una nueva casa y poner a la venta esta preciosa mansión situada en la urbanización Sherman Oaks, en Los Ángeles. Labeouf pide por ella 2,1 millones de euros.

Una preciosidad



Agencias

La casa es una maravilla. Fue construida en 1958 y tiene grandes ventanales para que entre la luz natural. En la imagen, el cenador de verano ubicado en el patio trasero.

Súper luminoso

Agencias

El salón tiene dos alturas, techos con vigas de madera y acceso a la piscina. La decoración es elegante y funcional.

Rincón de lectura

Agencias

Shia ha convertido una de las habitaciones en biblioteca. Un sitio ideal para estudiar todos los guiones que le llegan.



La suite, en blanco y madera

Agencias

El dormitorio principal tiene una cama XXL, chimenea, vestidor y un baño con hidromasaje y ducha de vapor. ¿Se puede pedir más?



Oficina en casa

Agencias

El actor se ha montado también un pequeño despacho con escritorio y estanterías de roble.



Para las fiestas

Agencias

Una de las joyas de la casa es la piscina, ideal para disfrutar con amigos del buen tiempo de Los Ángeles. No es demasiado grande, pero está rodeada de un bonito jardín.



'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io