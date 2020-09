Kanye West la vuelve a liar meando sobre un Grammy y declarándole la guerra a su discográfica

A estas alturas de la vida, que Kanye West tiene un problema mental diagnosticado, la bipolaridad, no es ningún secreto. El cantante y diseñador ha sido acusado de estar literalmente "loco" hasta que, en un momento de lucidez, y viendo que su familia se alejaba de él por la dificultad de lidiar con este problema, tuvo que admitirlo y ponerse en terapia. Sin embargo, y a pesar de ello, está claro que West es adicto a la polémica con o sin trastornos, porque la última que ha liado en las redes sociales es para el recuerdo...

Sí. Lo que veis en el vídeo es un premio Grammy en un váter y alguien orinando sobre él, y la persona que lo hace es ni más ni menos que el propio Kanye (aunque esto de mear en público parece que le mola). ¿Y por qué lo ha hecho? Pues bien: esta ha sido la manera de retar a su discográfica, Universal, y declararle la guerra, junto a otros 114 tuits en los que ha expuesto al completo los contratos que ha firmado con la misma, para reclamar a la multinacional el precio de los derechos de todas sus canciones: "Soy una de las personas más famosas del mundo y Universal no me quiere decir cuando cuestan mis grabaciones porque saben que puedo comprarlos todos", y añadía: "Rezad todos por mí".

Hasta aquí podría parecer una nimiedad, pero no lo es: Kanye quiere sean sus cuatro hijos quienes puedan seguir cobrando el 100% de los royalties de las canciones, y no los hijos de los jefes de las discográficas: "Todos en Universal y Vivendi entended que voy a hacer todo lo que esté en mi poder legal y voy a usar mi voz hasta que los contratos de todos los artistas sean cambiados", ha escrito, a la vez que, en otro tuit, ha pedido ayuda a artistas como Drake, Kendrick Lamar, Paul (se entiende que McCartney) y hasta a su archienemiga Taylor Swift: "Os necesitamos ahora mismo".

Kanye, además, ha jurado "por Dios" que no piensa parar hasta lograr su cometido: "Este momento va a cambiar la industria de la música para siempre. Me siento tan humilde y bendecido porque Dios me haya puesto en esta posición suficientemente importante como para hacer esto". De momento, no se conocen voces que se hayan puesto de su parte en esta guerra, pero apostamos a que en la discográfica se han puesto algo nerviosos, sobre todo por el ruido que está consiguiendo hacer...

