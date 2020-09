Estuvo seis años con el actor Jamie Foxx y jamás la vimos así de entusiasmada. Katie Holmes, de 41 años, está como una adolescente con su nuevo amor, el joven chef Emilio Vitolo, de 33. La actriz salió a pasear por Nueva York y se reencontró con su chico en el restaurante donde trabaja, Emilio’s Ballato, un negocio familiar que se ha convertido en el italiano más frecuentado por los famosos. Su chico disfrutó de un café al aire libre, mientras Katie no paraba de hacerle carantoñas. ¡Se lo comió a besos!

Agencias

Las mascarillas sobraban con tanta fogosidad y los dos decidieron bajárselas a modo de ‘sujeta papadas’ para seguir dando rienda suelta a su amor.

Agencias

Todavía es un misterio cómo se conocieron, pero parece que lo suyo funciona.

“Un mentiroso”

Veremos a ver si el chico es de fiar… Si le preguntamos a su ex, la modelo Rachel Emmons, seguro que nos diría un NO con mayúsculas.

Agencias

Según la chica, llevaba 18 meses comprometida con él, vivían juntos y compartían la custodia de un perrito.

Agencias

Días antes de que se filtraran las primeras fotos de su novio con Katie, éste decidió dejarla por mensaje. “Él ha sido un mentiroso. Tenían planes de boda a corto plazo y Rachel no tenía ni idea de lo que estaba pasando”, explica un amigo de la pareja al ‘Daily mail’. Qué joyita…

Su vida después de Cruise



La actriz ha vivido siempre con mucha discreción sus historias de amor. En 2006 se casó con Tom Cruise, con el que tuvo a su pequeña Suri. En 2012 se separaron.

Agencias

Tras el divorcio, Katie pensó que perdería a su hija, pero finalmente llegaron a un acuerdo y consiguió la custodia total y 400.000 euros al año para su manutención. Ambas se mudaron a Nueva York en busca de una vida más tranquila. Junto a Jamie Foxx estuvo seis años, pero dicen que Holmes se cansó de tantas infidelidades.



