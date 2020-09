Cuando pensábamos que las Kardashian ya no iban a seguir sorprendiéndonos desde que anunciaron la cancelación de su reality, ellas nos han demostrado que nos equivocábamos, porque la última que ha dado la nota ha sido, supuestamente, Kris Jenner, en unas fotos en las que parece estar rebuscando una botella de alcohol en la basura. ¿Y quién ha sido la persona encargada de publicarlas en las redes sociales? Pues ni más ni menos que una de sus hijas, Khloe Kardashian.

Khloe Kardashian Instagram

Khloe Kardashian Instagram

Khloe Kardashian Instagram

Con su inconfundible look monocromático negro, su mítico corte de pelo 'pixie' y unas amplias gafas de sol negras (a pesar de ser de noche), las fotos no dejan lugar a dudas... ¿o sí? Ya nos estábamos llevando las manos a la cabeza (¡¿tan mal les va desde que han cancelado el programa?!) cuando, al llegar al final de los 'stories' de Khloe... ¡hemos visto que no era Kris, sino Khloe! Y la tía luego aparecía comiéndose un Big Mac como si nada:

Khloe Kardashian Instagram

Khloe Kardashian Instagram

Khloe Kardashian Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La pequeña de las tres hermanas Kardashian anunciaba así un nuevo capítulo de la última temporada del reality, y es que le encanta disfrazarse de su madre, porque lo cierto es que da el pego totalmente (ya lo hizo en más de una ocasión en otras temporadas, y las risas estuvieron aseguradas). Eso sí, habrá que ver el episodio para saber qué estaba haciendo exactamente Khloe en un contenedor disfrazada de su madre mientras sacaba del mismo una botella de vodka Belvedere (que, por supuesto, es uno de los más caros: más de 30 euros la botella). Desde luego, ¡esta familia no se aburre!

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io