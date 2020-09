Puede parecer que Christofer y Fani han estado en nuestras vidas desde hace años, pero lo cierto es que entraron en ellas a través de 'La isla de las tentaciones', y eso ocurrió, lo creáis o no, en enero de este mismo 2020. La pareja, desde entonces, ha estado hasta en la sopa: saltaron de 'LIDLT' a 'Supervivientes' (ella concursando y él defendiéndola desde plató) y de ahí a 'La casa fuerte'. Tres realities en apenas 6 meses que han hecho que se granjeen tantos fans como 'haters', y precisamente estos últimos han estado sin descanso metiéndose con ellos en las redes sociales, algo que podría haber acabado ¡con Christofer operándose de uno de sus complejos!

El joven ha pasado recientemente por quirófano para acabar con un pequeño 'defecto' de su cuerpo con el que no estaba muy a gusto: sus orejas. Christofer las tenía de soplillo y era algo que, al verse en el espejo, no le gustaba, pero no hacía falta que se lo recordara nadie, porque ya lo sabía: "Él ahora se ha operado las orejas porque le ha salido de las narices, no por lo que le digáis, que le da igual, pero a ver si así dejáis de meteros con él, que nunca estáis contentos con nada", decía Fani en su vuelta a MTMad, donde han mostrado el resultado. "Es gente que no está contenta con sus vidas", apuntaba él, con toda la razón.

Pues bien, ahora Christofer ha pasado de esto:

¡A esto! ¿Qué opináis?

No es, sin embargo, el único retoque que se ha hecho la pareja: él ya aprovechó la ausencia de Fani mientras ella estaba en Honduras para eliminar sus ojeras, ahora ha añadido a la lista las orejas, pero ella no se queda atrás: entre sus tratamientos, destaca sobre todo el último, por el que se ha aumentado los labios, y es que poco a poco van puliendo su imagen ahora que están tantas horas en televisión...

