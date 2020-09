Si creíamos que 2020 no podía sorprendernos más, llega Paris Hilton y se quita la máscara, casi literalmente. La rica heredera ha estrenado en Youtube su documental, 'This Is Paris', donde rompe por completo con la imagen superficial que todo el mundo tiene de ella. Destapa los momentos más turbios de su pasado, lo que se esconde tras su imagen de niña buena y pija y hasta su voz real, porque sí, la que conocíais era mentira. ¿Cómo os quedáis? ¡FLIPANDO estamos nosotros! Según ha confesado ella misma, siempre se ha “refugiado” tras su personaje, el cual la hace ver como la “típica rubia tonta”. Pero de eso nada, monada.

“El mundo nunca me ha conocido realmente”, comentaba en una entrevista tras estrenar su documental, donde podemos escuchar su verdadera voz. “En realidad no soy una rubia tonta, pero soy muy buena fingiendo que lo soy“, añadía. “No quiero que me recuerden por eso, quiero que me recuerden por la empresaria que soy”.

Su voz no es ni nasal ni aguda como creíamos, es así:

2020 is really too much for me. THE BETRAYAL pic.twitter.com/o2Asa9D2mJ — SIMON SAYS PROTECT BLACK WOMEN (@_theeunicorn_) September 17, 2020

"Creíamos conocer a Paris Hilton. Nos equivocábamos. Esta es la verdadera historia no contada que moldeó a la mujer y al icónico personaje que ha creado", comentan en su canal de Youtube para anunciar su documental, y no se han quedado cortos, la verdad... Sus seguidores están flipando y la están queriendo aún más, si cabe, y a nosotros nos ha pasado algo parecido. Aunque, eso sí, nunca hemos creído en el mito de las 'rubias tontas'.

