No, ya no está en el instituto, y si es uno de los iconos de tu adolescencia, probablemente tú tampoco así que esta noticia, aunque es buenísima, te va a asustar un poco porque significa que te has hecho mayor. Al grano: ¡Ashley Tisdale está embarazada! Sí, la fabulosa Sharpay Evans, una de las protagonistas de 'High School Musical', va a ser mamá. La actriz ha compartido en sus redes sociales una fotografía junto a su chico Christopher French en la que ambos miran de forma muy tierna la tripita de Ashley, ¡y sobran las palabras! ¡Enhorabuena!



Los fans de la peli más querida de los 2000 están como locos y no es para menos, ¡cómo han cambiado nuestros actores favoritos!

Y no somos los únicos que estamos encantados con este notición... Vanessa Hudgens, su compañera de reparto en la película de 2006 y gran amiga desde entonces, ha confesado que está emocionadísima ante la llegada del bebé, al igual que Hilary Duff, otro icono juvenil de los 2000: "¡¡¡He estado esperando esto !!! ¡✨✨✨✨ no puedo esperar! ¡El mejor combo de mamá y papá!". También otras conocidas actrices, como Emma Roberts, Lea Michele o Kaley Cuoco han dado su enhorabuena a la pareja y además, todas coinciden en algo, en que va a ser la mejor de las mamás.

La pareja celebraba su sexto aniversario hace solo unos días. Se casaron en 2014 y seis años después han querido dar el paso de acrecentar la familia. ¡Nos morimos de amor! "Chris, realmente me has convertido en una mejor versión de mí misma porque sigues inspirándome todos los días", le escribía ella para celebrarlo.

