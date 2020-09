Tras su actuación, logró colocarse segunda en el ranking de la verbena de 'Sálvame'.

Chelo deja sin palabras a Kiko Hernández con sus ‘dotes’ para cantar y bailar: ¿Quien no recuerda el famosísimo 'Saturday night'? Pues olvidad lo que recordáis porque esto no se parece en nada.

Anabel Pantoja nos dejó locos con su 'Mambo nº5', Chelo García-Cortés revolucionó las redes con su inglés inventado en 'Saturday night' y así tarde tras tarde en las verbenas de 'Sálvame', y es que los colaboradores del programa lo están dando todo para animar a sus compañeros y fieles seguidores al ritmo de la música. Ahora ha sido María Patiño quien ha conquistado a todos, y lo ha hecho transformándose en Melody para cantar su famosísimo 'Baile del gorila'. "He descubierto que soy una artista bastante completa", confesaba María tras sus primeros ensayos, vaya, que el ego lo llevaba encima... ¿Qué os pareció su actuación? Por si os la perdisteis, os lo contamos todo todito.

Con un 'look' de lo más salvaje, Patiño conquistó a sus seguidores convertida en una auténtica rumbera, y lo cierto es que no cantó nada mal, quizá por eso logró meterse en el ranking de cabeza y hacerse con el segundo puesto.

María Patiño se roba el show 💅pic.twitter.com/qZxkAzKhNb — stanqueens (@malabichas) September 17, 2020

Sus compañeros le dieron puntuaciones elevadas, entre el siete y el diez, impactados tanto por su baile como por su estilismo y su forma de cantar. Eso sí, el que más puntos le dio fue Kiko Hernández, su amiguísimo, que le premiaba con un diez. Al igual que la audiencia, que compartía la opinión del colaborador y, con sus votos a través de Telecinco.es, le dieron otro diez.

