Noemí Salazar desvela su lucha contra el coronavirus: He cogido el Covid y me han dado muchos síntomas, lo he pasado un poquito mal. He estado muy malita".

El último capítulo de 'Gipsy Kings' nos ha dejado una duda... ¿Llegará un nuevo miembro a la familia Salazar? Noemí, la ex concursante de 'GH VIP', le contaba a su hermana Raquelita que últimamente se encuentra algo cansada y con muy poco apetito y su hermana cree que Noemí podría estar embarazada. Aunque su madre lo tiene claro, "no tienes cara de preñá", ella tiene sus dudas ya que no se están "cuidando" porque "cuando venga, que venga", así que ha preferido hacerse un test de embarazo para salir de dudas.



Raquel, la madre de Noemí, cree que como mucho "tienes una piedra en el riñón", pero hasta al farmacéutico le pareció una auténtica locura que confundieran los síntomas de un embarazo con los de una piedra en el riñón.

Después de ver la orina de su hija en el vaso en el que iba a introducir el test, Raquel lo tenía aún más claro: "Claramente no estás, lo que tienes es una deshidratación grandísima porque está super concentrado y tiene que ser clarito". Mientras tanto, Noemí nerviosísima porque su vida podía cambiar en cuestión de segundos... ¿Llegará un nuevo miembro a la familia Salazar? Ya hace cuatro años desde que Noemí se convirtió en mamá primeriza y ahora podría llegar un hermanito para su pequeña... Pero, de momento, habrá que esperar al próximo capítulo para saber el resultado del test.

Ella y su querido Antón podrían convertirse en papás por segunda vez, y estamos deseando saberlo.

