La ex concursante de 'GH' ha repasado su trayectoria en el concurso con motivo del primer aniversario de 'GH VIP 7'.

Ya se ha cumplido el primer aniversario de su paso por el 'reality' y todavía hay vídeos que Estela Grande no ha visto, así que, desde el sofá de su nueva casa y en directo para su canal de Mtmad, la ex de Diego Matamoros ha reaccionado a los momentos más fuertes de su concurso. Tras su paso por el programa, "mi reflexión ahora mismo es: Si a mi hace un año me dicen que en mi vida va a pasar todo lo que pasó, diría 'ni de coña, qué película me estás contando", y como ella bien ha dicho, "ni una peli de Almodovar" habría tenido el guion que ha tenido su vida en este último año. Ha confesado que en su entrada a la casa estaba "bastante tranquila hasta que escuché el 'Buenas noches Estela' de Jorge Javier".

Asegura que tenía algunos prejuicios antes de entrar, incluso sabía a quien iba a nominar antes de entrar: "Pensé que iba a pelear mucho con Nuria, y luego era un amor, también dije que a Kiko, porque no me caía nada bien de la tele, fíjate como son las cosas".

"Con Alba, Anabel y Adara pensé que me iba a llevar muy bien desde el principio", ha confesado. Estela ha recordado sus mejores momentos, con los que se ha vuelto a reír a carcajadas al volver a verlos, y hasta los más incómodos o que han dado más que hablar fuera de la casa...



Sobre su relación con Kiko, que se malinterpretó fuera, asegura que "no se corresponde nada con cómo lo viví yo". Y ha sido muy clara, y dura, con un comentario que hizo en la casa sobre Diego. En aquellos momentos aseguraba que "me cortaría un brazo por Diego", y ahora ha lanzado el dardazo: "Me lo corté, y me desangré". Ha dejado claro que no siente que hubiera faltado el respeto a su marido: "Estábamos encerrados, jugábamos, lo viví todo inocentemente".

