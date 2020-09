Ashina Sei es una de las caras más conocidas de la industria cinematográfica y televisiva de Japón.

La actriz participó en el drama de época ‘Seda’ junto a Michael Pitt y Keira Knightley.

Conmoción en Japón: El cuerpo de la actriz Ashina Sei ha sido hallado sin vida en su domicilio. Según informa 'Deadline', fue su propio hermano quien encontró el cadáver, el pasado lunes, al acudir a casa de la actriz tras haber intentado ponerse en contacto con ella varias veces el domingo 13 de septiembre. Según ha confirmado la policía del país nipón y su agencia de representación, todo apunta a que la mujer se habría suicidado. Ashina Sei, cuyo nombre real era Aya Igarashi, comenzó su carrera como modelo e hizo su debut como actriz en 2002 con la serie 'The Tail of Happiness' ( ‘Shiawase no Shippo’). Su gran salto al cine estadounidense llegó cinco años después cuando participó en la que sería su primera producción internacional, la película Seda, en la que compartió reparto con Michael Pitt y Keira Knightley.

getty

La actriz se encontraba trabajando desde 2017 en una popular serie de televisión en Japón ‘Aibo: Tokyo Detective Duo’, cuya 19ª temporada se emitirá a partir de octubre.

