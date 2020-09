Hace dos años, Samira pasaba por quirófano para ponerse unos buenos 'pechámenes'... y qué pechos: 360 gramos en cada uno, que le han otorgado una 95C. Ella los enseñaba sin reparo y decía estar orgullosa, pero las cosas han cambiado.

Samira ha sido una de las muchas mujeres que ha sufrido un encapsulamiento en sus prótesis mamarias que la ha obligado a pasar por quirófano. Es por eso que la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha decidido aprovechar y tomar una decisión: reducirse la prótesis. La joven consideraba algo "vulgar" su talla y ha decidido reducir el tamaño de su pecho. "Ahora me siento bien", ha confesado tras salir de quirófano. ¿Cómo se encuentra tras la operación? Asegura que "me duelen los puntos internos" pero está tomando todo lo que los médicos le han mandado para calmar el dolor y parece que "va calmando", además, confiesa que tiene mucha tolerancia al dolor.

Ha querido dejar claro, eso sí, que aunque cree que sus pechos le quedaban algo vulgar, lo considera así para su cara y su cuerpo, eso no quiere decir que crea que tener una talla grande sea algo vulgar en todas las mujeres. "Ahora están más pequeñitas", ha declarado, y ha prometido enseñarnos el resultado.

ig

Lo cierto es que el cambio ya se nota, y es que antes tenía nada más y nada menos que 360 gramos en cada uno. "Son algo grandes, pero me gustan", confesaba allá por 2018, y parece que le ha pesado tanto, literalmente, que ha decidido decir 'adiós' a su talla grande para dar la bienvenida a unos nuevos pechos, así que como ella dice... "Tetas nuevas, vida nueva".

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io