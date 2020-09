Asraf ya anunciaba que su nuevo trabajo tenía "una novedad" que nos iba a sorprender mucho, y vaya si lo ha hecho. Alejado de sus ritmos anteriores, esta vez ha vuelto a sus raíces con 'Story', una canción que ha conquistado a sus seguidores, sobre todo a los que comparten nacionalidad con el modelo, que le han agradecido mucho estos ritmos marroquíes que lo están petando. Después de canciones como 'Intriga' o 'Ponla', parece que Asraf ha encontrado su esencia y así ha conseguido tal éxito entre sus seguidores... "Esta va a triunfar más que las anteriores", le comentan algunos. Y parece que sí, y es que hasta el mismísimo Kiko Rivera le está apoyando. Sí, habéis leído bien. Ahora Kiko se lleva de maravilla con su cuñado y no ha dudado en mostrarle su apoyo en esta aventura. ¿Cómo lo ha hecho? Utilizando su canción como música para sus 'stories' de Instagram y darla así a conocer entre sus seguidores. Todo un detallazo, ¿no?

Sabiendo que Kiko cuenta con casi 900 mil seguidores, mientras su cuñado solo tiene algo más de 100 mil... Pues oye, es de agradecer, seguro que Asraf ha conseguido algún que otro fan nuevo después de que el hijo de Isabel Pantoja promocionase su canción en sus redes sociales.

instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Su chica, Isa Pantoja, también le apoya, obviamente... es una de sus más fieles seguidoras y así lo demuestra, cantando la canción a todo pulmón ante sus miles de seguidores.

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io