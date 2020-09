La sobrina de Isabel Pantoja pasará unos días incomunicada tras convertirse en la primera concursante de ‘Sola/Solo’, el nuevo reality show de Mediaset España, que se emite en exclusiva en 'MITELE Plus'. Anabel Pantoja se siente muy sola, nunca mejor dicho, y aunque recibe visitas a su 'pisito' (sin subir, claro, solo desde abajo), no tener compañía ni poder hablar con alguien es casi una tortura para ella. Así que de vez en cuando se le permite recibir llamadas y videollamadas. Después de hablar con su tía y emocionarse de lo lindo, Anabel ha estado hablando con Maestro Joao, y ha tenido tela... El vidente se ha lanzado a leerle el futuro y Anabel se ha quedado a cuadros.



"Vas a engordar, no en este año, en el año siguiente vas a coger peso. Tú me dijiste una vez que te ibas a casar y te dije una cosa y te lo voy a reconfirmar. Tú estarás embarazada antes de casarte", le ha soltado Joao.

"¿Qué dices? Que no, que no", le respondía la colaboradora entre risas asegurando que eso no iba a pasar. "También me decías 'no porque me voy a casar', pues mira de momento no te has casado. Al 'Negro' le tengo que decir que cuando salgas se ponga pico y pala porque yo tengo que acertar la predicción pase lo que pase", zanjaba Joao.

¿Habrá embarazo en 2021? Sin duda sería toda una alegría para su tita, Isabel Pantoja, ya nos podemos imaginar cómo se comería a besos a ese peque.

