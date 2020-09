Kiko Matamoros a Makoke: "Manipulas absolutamente todo": Kiko Matamoros responde a Makoke y da su versión de los hechos.

Makoke ha sido la última en dejar que Torito (el reportero más dicharachero de 'Viva la vida', pase 24 horas con ella y lo ha hecho en su propia casa, una casa que antes compartía con Kiko Matamoros y que parece no quiere vender. Después de verla lo entendemos todo... ¡Menudo casoplón! La colaboradora recibía al reportero en pijama pero muy animada y no dudaba en enseñarle cada rincón de su hogar. Después de ver la súper cocina, las habitaciones, el vestidor... Kiko Matamoros, desde plató, confesaba sentir que estaban "destrozando" su casa "con tantos cambios": "La casa se la van a cargar por lo que estoy viendo". Ha asegurado que se ha sentido como un auténtico 'okupado'... ¿Es que siente que aún es su casa? Eso parece... "Me da mucha pena porque es la casa en la que vivía mi hija cuando me separé y siempre entendí que se tenía que quedar la familia".

"Esa casa la decoré yo", asegura, "es una pena lo que está haciendo". Y para colmo ha soltado un dardazo que va a costarle un disgusto a Makoke, estamos seguros... ¡Se quiere llevar las máquinas del gimnasio!

t5

Porque sí, Makoke tiene un super gimnasio en el sótano de su casa en el que también entrena su hijo, Javier Tudela, y parece que Kiko está dispuesto a recuperarlo: "Voy a solicitar que se me entregue toda la maquinaria del gimnasio que teníamos en casa porque es mía", y tiene pruebas. Así que parece que Makoke y sus hijos van a tener que ponerse en forma en otro sitio o comprar máquinas nuevas...

t5

Del vestidor también hay mucho que decir, y es que no solo hay ropa de Makoke, ¡hay ropa de hombre! Y agarraos porque no es de su novio actual ni es de Kiko Matamoros... ¡La ropa es de Tony Spina!

'Kit' personal para la vuelta al cole Pack 30 mascarillas jfhrfged 6,99 € Bolsa para mascarilla MOLEAQI 1,68 € Bolsa térmica + 4 tuppers herméticos Tatay 14,40 € Gel desinfectante de bolsillo Kikkerland 2,95 € COMPRAR Mochila Converse 40 € - 29,99 € COMPRAR Botella de agua Karactermania 9,99 € COMPRAR Riñonera Karactermania 10,59 € COMPRAR Bolsa porta sandwich reutilizable Roll'eat 9,95 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io